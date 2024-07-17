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В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
В Крымском федеральном университете построят спортивный комплекс с бассейном на семь дорожек для плавания длиной 25 метров. Об этом РИА Новости Крым сказал... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T17:06
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новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
стройка
строительство
владимир курьянов
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Валерий Низовая. В Крымском федеральном университете построят спортивный комплекс с бассейном на семь дорожек для плавания длиной 25 метров. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.В новом спорткомплексе будут площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола и волейбола, с местами для зрителей. Рядом с ними также будут расположены раздевалки и душевые комнаты."Поэтому фактически мы к 2028 году ожидаем завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Он позволит нам решать задачи активного вовлечения студенческой молодежи в занятия физкультурой и спортом", - резюмировал Владимир Курьянов.Кроме того, в Крымском федеральном университете на стадии завершения находится строительство двух общежитий для студентов на 250 и 450 мест. Они строятся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии в Крыму самые востребованныеТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУКак студенту найти достойную работу в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), стройка, строительство, владимир курьянов, спорт, видео
В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном

Для студентов Крымского федерального университета построят спорткомплекс с бассейном

17:06 17.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Валерий Низовая. В Крымском федеральном университете построят спортивный комплекс с бассейном на семь дорожек для плавания длиной 25 метров. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

"В 2026 году должно начаться строительство бассейна на Киевской, 181. Это не просто бассейн, это спортивный комплекс, который включает в себя бассейн на семь 25-метровых дорожек со всей полагающейся инфраструктурой", - сказал он.

В новом спорткомплексе будут площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола и волейбола, с местами для зрителей. Рядом с ними также будут расположены раздевалки и душевые комнаты.
"Поэтому фактически мы к 2028 году ожидаем завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Он позволит нам решать задачи активного вовлечения студенческой молодежи в занятия физкультурой и спортом", - резюмировал Владимир Курьянов.
Кроме того, в Крымском федеральном университете на стадии завершения находится строительство двух общежитий для студентов на 250 и 450 мест. Они строятся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
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