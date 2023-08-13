https://crimea.ria.ru/20230813/top-5-samykh-populyarnykh-professiy-po-versii-abiturientov-kfu-1130676004.html
Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ
Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ
В крымских вузах озвучили предварительные итоги вступительной кампании. Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Крымском федеральном университете,... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T17:13
2023-08-13T17:13
2023-08-13T17:13
новости крыма
владимир курьянов
высшее образование в крыму
образование в крыму и севастополе
кфу (крымский федеральный университет)
приемная кампания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В крымских вузах озвучили предварительные итоги вступительной кампании. Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Крымском федеральном университете, и.о. ректора Владимир Курьянов озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, на первом месте оказалась специальность "Реклама и связи с общественностью", где конкурс был более 40 человека на одно место. На втором – "Стоматология" с конкурсом более 30 человек на место. На третью позицию вышла специальность "Бизнес-информатика", на четвертом месте – "Политология", на пятом – "Журналистика".Вcего в этом году в КФУ им. Вернадского подали на пять тысяч заявлений больше, чем в прошлом.Набор на бюджетные места закрыт по всем специальностям, кроме "Ветеринарии" и "Продуктов питания растительного происхождения" – на эти специальности будет открыт дополнительный набор, сказал Владимир Курьянов.По особой квоте для детей участников СВО, детей погибших и получивших ранение воинов, а также для самих участников боевых действий на Украине, в КФУ им. В. И. Вернадского зачислено 62 человека, из них 5 – без экзаменов.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Университет Генпрокуратуры РФ в этом году впервые разрешили поступать иностранцам, со странами которых компетентные органы заключили договора. Так, в крымский филиал ведомственного вуза поступило двое граждан Южной Осетии.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
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новости крыма, владимир курьянов, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет), приемная кампания
Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ
Итоги вступительной кампании: какие специальности оказались самыми востребованными
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В крымских вузах озвучили предварительные итоги вступительной кампании. Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Крымском федеральном университете, и.о. ректора Владимир Курьянов озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, на первом месте оказалась специальность "Реклама и связи с общественностью", где конкурс был более 40 человека на одно место. На втором – "Стоматология" с конкурсом более 30 человек на место. На третью позицию вышла специальность "Бизнес-информатика", на четвертом месте – "Политология", на пятом – "Журналистика".
"Если говорить о качестве набранного контингента, средний балл по ЕГЭ 67,5 на данный момент. А по некоторым специальностям, вот например, стоматология – средний балл 95,3. Ну там почти нет бюджетных мест, а конкурс высокий. "Графика" тоже достаточно высокий средний балл – 86,4. "Реклама и связь с общественностью" – очень популярная в последнее время специальность, 89 там средний балл", – озвучил итоги Владимир Курьянов.
Вcего в этом году в КФУ им. Вернадского подали на пять тысяч заявлений больше, чем в прошлом.
"За счет использования сервиса "Поступи онлайн" у нас количество заявлений увеличилось в среднем на 5 000 и составило более 23 000 против 18 000 с небольшим в прошлом году. Как это сказалось на качестве приема, на заполнении бюджетных мест, мы еще будем анализировать, потому что не все так однозначно, как иногда кажется, просто глядя на цифры", – озвучил статистику глава федерального вуза.
Набор на бюджетные места закрыт по всем специальностям, кроме "Ветеринарии" и "Продуктов питания растительного происхождения" – на эти специальности будет открыт дополнительный набор, сказал Владимир Курьянов.
По особой квоте для детей участников СВО, детей погибших и получивших ранение воинов, а также для самих участников боевых действий на Украине, в КФУ им. В. И. Вернадского зачислено 62 человека, из них 5 – без экзаменов.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Университет Генпрокуратуры РФ в этом году впервые разрешили поступать иностранцам
, со странами которых компетентные органы заключили договора. Так, в крымский филиал ведомственного вуза поступило двое граждан Южной Осетии.
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