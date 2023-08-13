https://crimea.ria.ru/20230813/top-5-samykh-populyarnykh-professiy-po-versii-abiturientov-kfu-1130676004.html

Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ

Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Топ-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУ

В крымских вузах озвучили предварительные итоги вступительной кампании. Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Крымском федеральном университете,... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T17:13

2023-08-13T17:13

2023-08-13T17:13

новости крыма

владимир курьянов

высшее образование в крыму

образование в крыму и севастополе

кфу (крымский федеральный университет)

приемная кампания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В крымских вузах озвучили предварительные итоги вступительной кампании. Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Крымском федеральном университете, и.о. ректора Владимир Курьянов озвучил в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, на первом месте оказалась специальность "Реклама и связи с общественностью", где конкурс был более 40 человека на одно место. На втором – "Стоматология" с конкурсом более 30 человек на место. На третью позицию вышла специальность "Бизнес-информатика", на четвертом месте – "Политология", на пятом – "Журналистика".Вcего в этом году в КФУ им. Вернадского подали на пять тысяч заявлений больше, чем в прошлом.Набор на бюджетные места закрыт по всем специальностям, кроме "Ветеринарии" и "Продуктов питания растительного происхождения" – на эти специальности будет открыт дополнительный набор, сказал Владимир Курьянов.По особой квоте для детей участников СВО, детей погибших и получивших ранение воинов, а также для самих участников боевых действий на Украине, в КФУ им. В. И. Вернадского зачислено 62 человека, из них 5 – без экзаменов.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Университет Генпрокуратуры РФ в этом году впервые разрешили поступать иностранцам, со странами которых компетентные органы заключили договора. Так, в крымский филиал ведомственного вуза поступило двое граждан Южной Осетии.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир курьянов, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет), приемная кампания