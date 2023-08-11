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В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы
В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы
Особенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T07:25
2023-08-11T09:22
образование в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
высшее образование
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Особенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры) поступило двое граждан Республики Северная Осетия – Алания. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым заявил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Кашкаров.Александр Кашкаров рассказал, что законодательство Осетии почти идентично российскому, поэтому эти студенты смогут учиться по российским программам без проблем."А вот некоторые проблемы будут у наших коллег из Иркутского филиала, там у них будет учиться монгол, и у дальневосточного филиала во Владивостоке. Там разрабатывают соответствующие программы, но в основном акцент делается на российское законодательство. Тем более, что объект и субъект преступления, правоотношения – они везде одинаковые, просто с учетом специфики вносятся соответствующие корректировки", - уточнил представитель вуза.Всего в этом году в Крымском юридическом институте выделено 25 мест. Из них 4 – по отдельным квотам для участников СВО и их детей, и 21 место распределено между прокуратурами Российской Федерации. При этом больше всего мест – 10 - закреплено за прокуратурой Республики Крым.Предварительно с абитуриентами проводят психологические тестирования, собеседования и необходимые проверки. В приемную комиссию поступают личные дела абитуриентов уже с целевыми направлениями и с заключенными договорами на трудоустройство в прокуратуре тех городов и районов, которые их направили.В этом году было предоставлено 52 заявления от абитуриентов, конкурс составил более двух человек на место.Правительство Российской Федерации в 2023 году выделило места для льготного пятилетнего обучения зарубежных студентов — будущих прокуроров. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил готовность российской стороны со следующего года принять абитуриентов из Армении, которые могут получить профессиональные знания как в Москве, так и в одном из трех филиалов Университета, расположенных в других российских городах.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУСобранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованнымиПрокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму
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образование в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, высшее образование, образование в россии, новости
В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы

В Университет прокуратуры РФ впервые поступили иностранцы: в Крыму – из Южной Осетии

07:25 11.08.2023 (обновлено: 09:22 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкУказатель приемной комиссии в вузе
Указатель приемной комиссии в вузе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Особенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры) поступило двое граждан Республики Северная Осетия – Алания. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым заявил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Кашкаров.

"Здесь есть своя специфика, принимаем иностранных граждан от тех государств, с которыми компетентные органы заключили соответствующие договоры и соглашения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Два места были закреплены за Генеральной прокуратурой Республики Осетия, два человека от нее были направлены, они сдали наше внутреннее испытание по русскому языку, получили хороший результат и тоже зачислены".

Александр Кашкаров рассказал, что законодательство Осетии почти идентично российскому, поэтому эти студенты смогут учиться по российским программам без проблем.
"А вот некоторые проблемы будут у наших коллег из Иркутского филиала, там у них будет учиться монгол, и у дальневосточного филиала во Владивостоке. Там разрабатывают соответствующие программы, но в основном акцент делается на российское законодательство. Тем более, что объект и субъект преступления, правоотношения – они везде одинаковые, просто с учетом специфики вносятся соответствующие корректировки", - уточнил представитель вуза.
Всего в этом году в Крымском юридическом институте выделено 25 мест. Из них 4 – по отдельным квотам для участников СВО и их детей, и 21 место распределено между прокуратурами Российской Федерации. При этом больше всего мест – 10 - закреплено за прокуратурой Республики Крым.
Предварительно с абитуриентами проводят психологические тестирования, собеседования и необходимые проверки. В приемную комиссию поступают личные дела абитуриентов уже с целевыми направлениями и с заключенными договорами на трудоустройство в прокуратуре тех городов и районов, которые их направили.
В этом году было предоставлено 52 заявления от абитуриентов, конкурс составил более двух человек на место.

"Дети мотивированы, они знают, куда они поступают, проходят психологическое тестирование, и в процессе учебы - практику в тех прокуратурах городов и районов, где они будут в дальнейшем трудоустроены", резюмировал Александр Кашкаров.

Правительство Российской Федерации в 2023 году выделило места для льготного пятилетнего обучения зарубежных студентов — будущих прокуроров. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил готовность российской стороны со следующего года принять абитуриентов из Армении, которые могут получить профессиональные знания как в Москве, так и в одном из трех филиалов Университета, расположенных в других российских городах.
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