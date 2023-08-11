https://crimea.ria.ru/20230811/v-krymskiy-filial-universiteta-prokuratury-vpervye-postupili-inostrantsy-1130657071.html

В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы

В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы - РИА Новости Крым, 11.08.2023

В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы

Особенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T07:25

2023-08-11T07:25

2023-08-11T09:22

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Особенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры) поступило двое граждан Республики Северная Осетия – Алания. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым заявил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Кашкаров.Александр Кашкаров рассказал, что законодательство Осетии почти идентично российскому, поэтому эти студенты смогут учиться по российским программам без проблем."А вот некоторые проблемы будут у наших коллег из Иркутского филиала, там у них будет учиться монгол, и у дальневосточного филиала во Владивостоке. Там разрабатывают соответствующие программы, но в основном акцент делается на российское законодательство. Тем более, что объект и субъект преступления, правоотношения – они везде одинаковые, просто с учетом специфики вносятся соответствующие корректировки", - уточнил представитель вуза.Всего в этом году в Крымском юридическом институте выделено 25 мест. Из них 4 – по отдельным квотам для участников СВО и их детей, и 21 место распределено между прокуратурами Российской Федерации. При этом больше всего мест – 10 - закреплено за прокуратурой Республики Крым.Предварительно с абитуриентами проводят психологические тестирования, собеседования и необходимые проверки. В приемную комиссию поступают личные дела абитуриентов уже с целевыми направлениями и с заключенными договорами на трудоустройство в прокуратуре тех городов и районов, которые их направили.В этом году было предоставлено 52 заявления от абитуриентов, конкурс составил более двух человек на место.Правительство Российской Федерации в 2023 году выделило места для льготного пятилетнего обучения зарубежных студентов — будущих прокуроров. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил готовность российской стороны со следующего года принять абитуриентов из Армении, которые могут получить профессиональные знания как в Москве, так и в одном из трех филиалов Университета, расположенных в других российских городах.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУСобранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованнымиПрокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, высшее образование, образование в россии, новости