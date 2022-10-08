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Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму
Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму
В Крыму и Севастополе обеспечен прокурорский контроль за ценообразованием на продовольственные товары и топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:46
2022-10-08T13:46
2022-10-08T13:47
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе обеспечен прокурорский контроль за ценообразованием на продовольственные товары и топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - сообщает надзорное ведомство.Кроме того, на прокурорский контроль взята ситуация с доступностью топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости."Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - сказано в сообщении.Ранее власти Крыма заявили о достаточном объеме запасов продовольствия и нефтепродуктов, и призвали крымчан не создавать искусственный ажиотаж.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-ozvuchil-obem-zapasov-topliva-i-produktov-v-krymu-1124770835.html
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крым, севастополь, прокуратура республики крым, общество
Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму
В Крыму прокуратура взяла на контроль цены на продукты и топливо
13:46 08.10.2022 (обновлено: 13:47 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе обеспечен прокурорский контроль за ценообразованием на продовольственные товары и топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - сообщает надзорное ведомство.
Кроме того, на прокурорский контроль взята ситуация с доступностью топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости.
"Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - сказано в сообщении.
Ранее власти Крыма заявили о достаточном объеме
запасов продовольствия и нефтепродуктов, и призвали крымчан не создавать искусственный ажиотаж.
ЧП на Крымском мосту
произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом
, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа
. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия
по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено
уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.