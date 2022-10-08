https://crimea.ria.ru/20221008/prokuratura-vzyala-na-kontrol-tseny-na-produkty-i-benzin-v-krymu-1124772643.html

Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму

Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Прокуратура взяла на контроль цены на продукты и бензин в Крыму

В Крыму и Севастополе обеспечен прокурорский контроль за ценообразованием на продовольственные товары и топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T13:46

2022-10-08T13:46

2022-10-08T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе обеспечен прокурорский контроль за ценообразованием на продовольственные товары и топливо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива", - сообщает надзорное ведомство.Кроме того, на прокурорский контроль взята ситуация с доступностью топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости."Операторы топливного рынка и представители крупных торговых сетей на полуострове располагают необходимыми запасами этих товаров. Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен", - сказано в сообщении.Ранее власти Крыма заявили о достаточном объеме запасов продовольствия и нефтепродуктов, и призвали крымчан не создавать искусственный ажиотаж.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-ozvuchil-obem-zapasov-topliva-i-produktov-v-krymu-1124770835.html

https://crimea.ria.ru/20221008/na-azs-kryma-azhiotazhnyy-spros-na-benzin-chto-govoryat-voditeli-1124772290.html

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крым, севастополь, прокуратура республики крым, общество