https://crimea.ria.ru/20221008/pravitelstvennaya-komissiya-rassleduet-chp-na-krymskom-mostu--putin-1124763511.html

Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин

Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин

Расследованием ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T09:30

2022-10-08T09:30

2022-10-08T09:33

владимир путин (политик)

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Расследованием ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – цитирует пресс-секретаря информагентство. Поезда в Крым задерживаются >>По словам Пескова, в состав комиссии войдут главы Краснодарского края и Республики Крым, а также представители силовых ведомств - Росгвардии, ФСБ, МВД.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), происшествия, крым