Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
09:30 08.10.2022 (обновлено: 09:33 08.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Расследованием ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – цитирует пресс-секретаря информагентство.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – цитирует пресс-секретаря информагентство.
Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.
По словам Пескова, в состав комиссии войдут главы Краснодарского края и Республики Крым, а также представители силовых ведомств - Росгвардии, ФСБ, МВД.
Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.