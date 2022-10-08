Рейтинг@Mail.ru
Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221008/pravitelstvennaya-komissiya-rassleduet-chp-na-krymskom-mostu--putin-1124763511.html
Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин
Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин
Расследованием ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:30
2022-10-08T09:33
владимир путин (политик)
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122979260_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_99cce17517920b7ac87eb26ac73b6b10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Расследованием ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – цитирует пресс-секретаря информагентство. Поезда в Крым задерживаются &gt;&gt;По словам Пескова, в состав комиссии войдут главы Краснодарского края и Республики Крым, а также представители силовых ведомств - Росгвардии, ФСБ, МВД.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.
https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122979260_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_36425f8b75c42be6d1f53e3abdbe667d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), происшествия, крым
Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин

Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

09:30 08.10.2022 (обновлено: 09:33 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Расследованием ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", – цитирует пресс-секретаря информагентство.
Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.
Поезда в Крым задерживаются >>
По словам Пескова, в состав комиссии войдут главы Краснодарского края и Республики Крым, а также представители силовых ведомств - Росгвардии, ФСБ, МВД.
Огонь и дым на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
09:21
ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна
Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.
 
Владимир Путин (политик)ПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
11:04На сколько дней Крыму хватит запасов топлива – Минэнерго РФ
10:49Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
10:35Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
10:28Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров
10:27Керченская паромная переправа возобновила работу
10:10Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
10:05Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
10:04По факту ЧП на Крымском мосту СК возбудил уголовное дело
09:49Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
09:46Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
09:41Почему некоторые дети-беженцы из новых регионов остаются без помощи РФ
09:30Правительственная комиссия расследует ЧП на Крымском мосту – Путин
09:21ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна
09:02Поезда в Крым задерживаются
08:58Что происходит на авторынке России: оценка и прогноз эксперта
08:37ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы
08:32Как отучить ребенка списывать домашнее задание из интернета
08:06С Крымского моста выведен локомотив с горящей цистерной
08:04Налетай – подешевело: как долго будет "падать" недвижимость в Крыму
Лента новостейМолния