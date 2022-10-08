https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-1124762683.html
Поезда в Крым задерживаются
Поезда в Крым задерживаются - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Поезда в Крым задерживаются
Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:02
2022-10-08T09:02
2022-10-08T09:07
транспорт
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс."В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов", - сказано в сообщении.При этом на табло в здании железнодорожного вокзала Симферополя пока нет объявлений о задержке поездов и изменениях в расписании, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.
https://crimea.ria.ru/20221008/na-krymskom-mostu-gorit-tsisterna-s-toplivom-1124761608.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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транспорт, крым, крымский мост
Поезда в Крым задерживаются
Поезда в Крым задерживаются - компания-перевозчик
09:02 08.10.2022 (обновлено: 09:07 08.10.2022)