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Поезда в Крым задерживаются - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Поезда в Крым задерживаются
Поезда в Крым задерживаются - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Поезда в Крым задерживаются
Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T09:02
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транспорт
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс."В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов", - сказано в сообщении.При этом на табло в здании железнодорожного вокзала Симферополя пока нет объявлений о задержке поездов и изменениях в расписании, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.
https://crimea.ria.ru/20221008/na-krymskom-mostu-gorit-tsisterna-s-toplivom-1124761608.html
крым
крымский мост
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Новости
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РИА Новости Крым
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353
60
транспорт, крым, крымский мост
Поезда в Крым задерживаются

Поезда в Крым задерживаются - компания-перевозчик

09:02 08.10.2022 (обновлено: 09:07 08.10.2022)
 
© Фото: сайт Крымской железной дорогиЖелезная дорога в Крыму
Железная дорога в Крыму
© Фото: сайт Крымской железной дороги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс.
"В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов", - сказано в сообщении.
Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Пассажиров просят следить за информацией.
При этом на табло в здании железнодорожного вокзала Симферополя пока нет объявлений о задержке поездов и изменениях в расписании, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Пожар и повреждения на Крымском мосту
07:03
На Крымском мосту горит цистерна с топливом
Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.
 
ТранспортКрымКрымский мост
 
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