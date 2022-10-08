https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-1124762683.html

Поезда в Крым задерживаются

Поезда в Крым задерживаются - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Поезда в Крым задерживаются

Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T09:02

2022-10-08T09:02

2022-10-08T09:07

транспорт

крым

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111601/32/1116013287_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_b19176934d17720d69c23cd1e16ed7a4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым задерживаются, сообщает пресс-служба компании-перевозчика Гранд Сервис Экспресс."В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов", - сказано в сообщении.При этом на табло в здании железнодорожного вокзала Симферополя пока нет объявлений о задержке поездов и изменениях в расписании, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода.

https://crimea.ria.ru/20221008/na-krymskom-mostu-gorit-tsisterna-s-toplivom-1124761608.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, крымский мост