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ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы
ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы - РИА Новости Крым, 08.10.2022
ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы
После ЧП на Крымском мосту прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T08:37
2022-10-08T08:37
2022-10-08T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. После ЧП на Крымском мосту прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.По словам советника главы региона Олега Крючкова, все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Кроме того, он заверил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода, сообщил глава Керчи Святослав Брусаков.
https://crimea.ria.ru/20221008/s-krymskogo-mosta-vyveden-lokomotiv-s-goryaschey-tsisternoy-1124761823.html
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крымский мост, происшествия, крым, транспорт
ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы
Планируется запуск паромной переправы через Керченский пролив - власти Крыма
08:37 08.10.2022 (обновлено: 09:04 08.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым
. После ЧП на Крымском мосту
прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Паромы у нас есть, техническая составляющая и причалы готовы к началу работы", – сообщил Лукашенко РИА Новости Крым. На балансе ГУП РК "Крымские морские порты" есть два парома. Кроме того, ведутся переговоры с владельцами частных паромов, чтобы поставить их на линию, добавил он.
По словам советника главы региона Олега Крючкова, все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Кроме того, он заверил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.
Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода, сообщил глава Керчи Святослав Брусаков.