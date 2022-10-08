https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-planiruetsya-zapusk-paromnoy-perepravy-1124762132.html

ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы

ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы - РИА Новости Крым, 08.10.2022

ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы

После ЧП на Крымском мосту прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T08:37

2022-10-08T08:37

2022-10-08T09:04

крымский мост

происшествия

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. После ЧП на Крымском мосту прорабатывается вопрос запуска паромной переправы через Керченский пролив, чтобы восстановить сообщение с материковой частью страны. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.По словам советника главы региона Олега Крючкова, все логистические схемы на случай ЧС отработаны. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Кроме того, он заверил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вода, сообщил глава Керчи Святослав Брусаков.

https://crimea.ria.ru/20221008/s-krymskogo-mosta-vyveden-lokomotiv-s-goryaschey-tsisternoy-1124761823.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, происшествия, крым, транспорт