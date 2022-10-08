https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-ozvuchil-obem-zapasov-topliva-i-produktov-v-krymu-1124770835.html

Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму

Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму

Запаса бензина и продуктов в Республике Крым хватит более, чем на месяц. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T12:29

2022-10-08T12:29

2022-10-08T12:33

крым

сергей аксенов

происшествия

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Запаса бензина и продуктов в Республике Крым хватит более, чем на месяц. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.Он добавил, что после окончания следственных действий начнутся работы по устранению повреждений и восстановлению разрушенных участков моста.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное делоПо поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/na-skolko-dney-krymu-khvatit-zapasov-topliva--minenergo-rf-1124766320.html

https://crimea.ria.ru/20221008/krym-obespechen-zapasom-prodovolstviya-i-nefteproduktov---minprom-1124764062.html

крым

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, происшествия, общество, крымский мост