Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму
Аксенов: Крым обеспечен запасами продуктов и топлива, нет причин для ажиотажа
12:29 08.10.2022 (обновлено: 12:33 08.10.2022)
© РИА Новости КрымЗаправка в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Запаса бензина и продуктов в Республике Крым хватит более, чем на месяц. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа", - написал Аксенов.
Он добавил, что после окончания следственных действий начнутся работы по устранению повреждений и восстановлению разрушенных участков моста.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.