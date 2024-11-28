https://crimea.ria.ru/20241128/ekspert-otsenil-vozmozhnosti-evropy-vooruzhat-ukrainu-bez-ssha-1142231346.html

Эксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без США

Эксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без США - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Эксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без США

Заместить европейскими поставками тот объем вооружения, которые обеспечивали транши США, нереально. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков,... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T21:31

2024-11-28T21:31

2024-11-28T21:31

малек дудаков

мнения

украина

европейский союз (ес)

оружие

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Заместить европейскими поставками тот объем вооружения, которые обеспечивали транши США, нереально. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя возможности Европы вооружать Киев.По словам Дудакова, европейские ястребы сейчас "судорожно пытаются понять, как им своими силами вести боевые действия на Украине без поддержки Соединенных Штатов, на транши которых приходится львиная доля всех ракет для ВСУ"."Заместить это европейскими поставками фактически невозможно", – отметил Дудаков в комментарии, который опубликовал в своем Telegram-канале.Еще в 2023-м евробюрократы под фанфары пообещали производить по 2 миллиона 155-мм снарядов в год, но воз и ныне там, заметил политолог.Проблема с истощением запасов артиллерии становится острой, например, у Британии ее почти вовсе уже не осталось, добавил Дудаков."Там сейчас лейбористы придумали "гениальную" идею заместить артиллерию дронами. Правда, на создание дронов тоже денег нет, приходится и их списывать", – заметил он.Что касается систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS из Норвегии взамен уничтоженных на Украине, то на их производство нужно много лет, отметил эксперт. В качестве примера он привел Венгрию, которая только начала получать NASAMS, заказанные 5-6 лет назад. Еще пять таких систем у норвежцев заказал Тайвань, который получит их, по мнению Дудакова, в очень отдаленном будущем, если вообще дождется.При этом по всей Европе бушует бюджетный кризис, а где-то еще и правительственный, и все это – на фоне раскола общества и недовольства безудержной эскалацией, подчеркнул политолог.На днях стало известно, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины – обращение могут рассмотреть в декабре.Ранее в комментариях РИА Новости Крым Малек Дудаков высказал мнение о том, какой будет Америка с Дональдом Трампом и дал оценку действиям президента Аргентины Хавьера Милея, который предпринял разворот от США к Китаю.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – ПутинОтвет на удары по России: в Минобороны рассказали подробностиПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-ne-dopustit-polucheniya-yadernogo-oruzhiya-u-kieva--putin--1142218283.html

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малек дудаков, мнения, украина, европейский союз (ес), оружие, коллективный запад, поставки западного оружия украине