https://crimea.ria.ru/20241101/drug-rossii-donald-tramp---chto-budet-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-1141529846.html

"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах - РИА Новости Крым, 01.11.2024

"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не является пророссийским политиком, однако в случае его победы на выборах... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T12:09

2024-11-01T12:09

2024-11-01T12:09

эксклюзивы риа новости крым

дональд трамп

сша

выборы президента сша

политика

мнения

малек дудаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141529731_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_91e6332abdd7316c4e7ee5f99db9c8a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не является пророссийским политиком, однако в случае его победы на выборах американское финансирование украинского проекта уменьшится, поскольку главные приоритеты Трампа лежат в других сферах. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог-американист Малек Дудаков.1 ноября в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп отверг обвинения в работе на Россию и назвал утверждающих подобное "больными". Одним из аргументов в пользу своих слов кандидат в президенты США назвал его усилия по блокировке строительства "Северного потока – 2".При этом политолог подчеркивает, что Трамп действительно не является пророссийским кандидатом и напоминает о немалом количестве санкций, который Трамп вводил по отношению к РФ за свой первый президентский срок, в том числе по "Северному потоку-2".Второй приоритет - взаимоотношения с Ираном и непростая ситуация на Ближнем Востоке. Украинский вопрос отходит на второй план. Дудаков не исключает предложений мирного урегулирования, которые могут последовать со стороны Трампа, хотя не обязательно окажутся приемлемыми для России."В целом объем финансирования украинского проекта будет сокращаться. Он в принципе и так уже сокращается со стороны американцев по сравнению с 2022 и 2023 годами. Раскошеливаться будут заставлять европейцев", - считает политолог.Что касается шансов на победу Трампа в предвыборной гонке, пока оба кандидата идут "нос к носу". В рамках раннего голосования и опросов Трамп имеет небольшое преимущество в четырех штатах - Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. У кандидата от демократической партии США Камалы Харрис небольшое преимущество на среднем западе - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. По голосам выборщиков также примерно равные цифры."Пока все в пределах статистической погрешности и в день выборов могут быть разные варианты. Поэтому сейчас трудно прогнозировать победу того или иного кандидата. Хотя у Трампа небольшое преимущество, Харрис тоже не списываем со счетов", - говорит собеседник агентства.Дональд Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным. Также на встрече с Владимиром Зеленским Трамп обещал в случае победы положить конец конфликту на Украине еще до инаугурации, которая состоится через несколько месяцев после ноябрьских выборов.Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не вмешивается в президентские выборы в США, политическая система которых не может претендовать на роль демократической.Выборы в США запланированы на 5 ноября. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Илон Маск сделал неожиданное предсказание для СШАГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуТрамп сказал "нет": что будет с помощью Украине

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, выборы президента сша, политика, мнения, малек дудаков