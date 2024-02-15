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Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
Внешняя политика США, в том числе по украинскому кейсу не переменится и, вне зависимости от итогов американских выборов, Штаты продолжат противостоять России,... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T18:18
2024-02-15T18:18
мнения
владимир брутер
политика
сша
в мире
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Внешняя политика США, в том числе по украинскому кейсу не переменится и, вне зависимости от итогов американских выборов, Штаты продолжат противостоять России, поэтому любые заявления Трампа на тему переговоров бессмысленны и являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Однако, по мнению политолога, учитывать интересы России американские элиты пока не готовы, а Трамп не имеет монополии на внешнюю политику. Поэтому, независимо от того, какие силы придут к власти в США, глобально американская позиция не поменяется."У Трампа нет и не будет монополии на внешнюю политику. Ее будут определять другие люди, как это было в его предыдущий срок. И эти люди ориентируются на другие схемы, чем сам Трамп. К тому же точки невозврата уже пройдены. Поэтому, когда мы говорим о каких-то переговорах - переговоры хороши до начала спецоперации, для них нужна база, которой на сегодняшний момент нет", - констатирует политолог.Он также привел заявление президент РФ Владимира Путина в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, о том, что действующий президент США Джозеф Байден для России даже предпочтительнее, поскольку более предсказуем и понятен. При этом, смена лидера не повлияет на претензии американцев к мировому господству, убежден собеседник агентства:"От того, кто победит на выборах в США американские претензии на гегемонию никуда не денутся. Напротив, Америка, как гегемон выставляет условия любому, кто хочет баллотироваться в президенты. Она никого другого в президенты просто не пустит. Поэтому заявления Трампа не стоит воспринимать слишком близко к сердцу".Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сказал "нет": что будет с помощью УкраинеСША "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом делеРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, владимир брутер, политика, сша, в мире, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир путин (политик)
Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

Смена лидера США на внешнюю политику Америки серьезно не повлияет - политолог

18:18 15.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Внешняя политика США, в том числе по украинскому кейсу не переменится и, вне зависимости от итогов американских выборов, Штаты продолжат противостоять России, поэтому любые заявления Трампа на тему переговоров бессмысленны и являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Переговоры с Украиной изначально бессмысленны. Украина - не хозяйка своей жизни. Если Трамп хочет переговоров с Россией по Украине - пожалуйста, но Вашингтон должен учитывать российские интересы. Это не раз декларировал президент Путин", - напоминает Брутер.

Однако, по мнению политолога, учитывать интересы России американские элиты пока не готовы, а Трамп не имеет монополии на внешнюю политику. Поэтому, независимо от того, какие силы придут к власти в США, глобально американская позиция не поменяется.
"У Трампа нет и не будет монополии на внешнюю политику. Ее будут определять другие люди, как это было в его предыдущий срок. И эти люди ориентируются на другие схемы, чем сам Трамп. К тому же точки невозврата уже пройдены. Поэтому, когда мы говорим о каких-то переговорах - переговоры хороши до начала спецоперации, для них нужна база, которой на сегодняшний момент нет", - констатирует политолог.
Он также привел заявление президент РФ Владимира Путина в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, о том, что действующий президент США Джозеф Байден для России даже предпочтительнее, поскольку более предсказуем и понятен. При этом, смена лидера не повлияет на претензии американцев к мировому господству, убежден собеседник агентства:
"От того, кто победит на выборах в США американские претензии на гегемонию никуда не денутся. Напротив, Америка, как гегемон выставляет условия любому, кто хочет баллотироваться в президенты. Она никого другого в президенты просто не пустит. Поэтому заявления Трампа не стоит воспринимать слишком близко к сердцу".
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