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О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью

О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью - РИА Новости Крым, 15.02.2024

О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью

Одна из тем, которая была поднята в разговоре президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью, были заявления... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T00:16

2024-02-15T00:16

2024-02-15T00:16

владимир путин (политик)

такер карлсон

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энтони блинкен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Одна из тем, которая была поднята в разговоре президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью, были заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, дедушка которого уехал из России. Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину."Одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов – несколько раз он говорил об этом, господин Блинкен, что его родственник, его прадед бежал из России от еврейских погромов", – сказал Путин.В разных странах мира, в США и Европе, эта тема постоянно возникает, "с целью демонизации России: показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники", отметил президент. Но "если посмотреть не на политические лозунги, а на суть" проблемы в сказанном Блинкеном, то многое и здесь становится ясным, добавил он."Второе. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум – я хочу это подчеркнуть, – он считает, что никакой Украины в 1904 году... там не было", – сказал Путин.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. При этом западные СМИ назвали этот диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру".В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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