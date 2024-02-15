https://crimea.ria.ru/20240215/o-chem-putin-govoril-s-karlsonom-posle-intervyu-1134955439.html
О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью
О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью - РИА Новости Крым, 15.02.2024
О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью
Одна из тем, которая была поднята в разговоре президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью, были заявления... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T00:16
2024-02-15T00:16
2024-02-15T00:16
владимир путин (политик)
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
энтони блинкен
россия
сша
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Одна из тем, которая была поднята в разговоре президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью, были заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, дедушка которого уехал из России. Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину."Одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов – несколько раз он говорил об этом, господин Блинкен, что его родственник, его прадед бежал из России от еврейских погромов", – сказал Путин.В разных странах мира, в США и Европе, эта тема постоянно возникает, "с целью демонизации России: показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники", отметил президент. Но "если посмотреть не на политические лозунги, а на суть" проблемы в сказанном Блинкеном, то многое и здесь становится ясным, добавил он."Второе. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум – я хочу это подчеркнуть, – он считает, что никакой Украины в 1904 году... там не было", – сказал Путин.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. При этом западные СМИ назвали этот диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру".В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, энтони блинкен, россия, сша, история, политика, новости
О чем Путин говорил с Карлсоном после интервью
Путин после интервью с Карлсоном говорил о заявлениях Блинкена о прадеде из России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Одна из тем, которая была поднята в разговоре президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью, были заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, дедушка которого уехал из России. Об этом российский лидер рассказал в интервью Павлу Зарубину.
"Одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов – несколько раз он говорил об этом, господин Блинкен, что его родственник, его прадед бежал из России от еврейских погромов", – сказал Путин.
В разных странах мира, в США и Европе, эта тема постоянно возникает, "с целью демонизации России: показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники", отметил президент. Но "если посмотреть не на политические лозунги, а на суть" проблемы в сказанном Блинкеном, то многое и здесь становится ясным, добавил он.
"Например, – у нас в архивах все это есть, – прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии. А жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория – Киев и прилегающие территории?" – прокомментировал Путин, отметив, что это первый момент.
"Второе. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум – я хочу это подчеркнуть, – он считает, что никакой Украины в 1904 году... там не было", – сказал Путин.
"Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления – это может привести к провалу", – заключил президент.
В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным
на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. При этом западные СМИ назвали этот диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру
".
В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута
. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.