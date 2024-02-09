Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
Главные заявления президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону
08:31 09.02.2024 (обновлено: 09:25 09.02.2024)
© Скриншот с видео трансляцииИнтервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот с видео трансляции
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал развернутое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы, которая длилась больше двух часов, была опубликована на сайте журналиста, а позже на сайте Кремля. Президент рассказал о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО, а также ответил на вопрос, договорятся ли Москва и Киев.
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Цели России в СВО
Россия еще не достигла целей спецоперации, ведь одна из них – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений.
"Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений", - цитирует Путина РИА Новости.
Также российский президент отметил, что Россия защищает себя, своих людей и общее будущее, и ни на кого не нападает.
О переговорах по Украине
Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг.
"Условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, - я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать", - сказал Путин.
Также Путин в ходе интервью заявил, что сейчас Киев принял "под козырек" указания коллективного запада воевать с Россией до самого конца.
При этом Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен президент.
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О глобальной войне и России
Втягивание России в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество.
"Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", - сказал Путин.
Об угрозах Крыму
Угрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, считает Путин.
Российский лидер пояснил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине в 2014 году, смысла в котором не было.
"Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчет. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов Госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не пять миллиардов (долларов). Но политическая ошибка колоссальная", - заявил Путин.
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О том, что украинцы чувствуют себя русскими
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в какой-то степени элемент гражданской войны, считает Путин.
"На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", - сказал Путин.
Об отношениях России с НАТО
Когда Россия поняла, что в НАТО ее не ждут, она все равно пыталась выстраивать отношения с США мягко и спокойно. В то время как США, пытаясь сохранить свое влияние в быстро меняющемся мире и приспособиться, применяют силу и грубые действия, считает Путин.
"Мы же не жених и невеста, горечь, обиды – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и все", - сказал он, отвечая на вопрос Такера, почему, на его взгляд, Запад "оттолкнул" тогда Россию.
Также Путин предположил, что в НАТО не ждут Россию, потому что у нас "слишком большая страна со своим мнением".
О грубых действиях США
Попытки американской политической элиты сохранить свое влияние в быстро меняющемся мире, применяя силу и грубые действия, приводят к обратному результату, считает президент России Владимир Путин.
"Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы: санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень, извините меня, даже если кто-то хочет - уровень доминирования", - объяснил он.
По словам Путина, "такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, приводят к обратному результату", и это уже очевидно, заметил он.
О возможности диалога с Байденом
Путин неоднократно предупреждал президента США Джо Байдена, что тот совершает "огромную ошибку исторического масштаба, <...> отталкивая Россию".
С тех пор лидеры не разговаривали, но у них "есть определенные контакты" "по линии различных ведомств". С их помощью Россия объясняет Соединенным Штатам, что необходимо прекратить поставки оружия Киеву, и "все закончится в течение нескольких недель".
О "Северных потоках"
Россия не представляет миру свои данные о взрыве "Северных потоков", потому что "в войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты": "Втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже".
"Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда", – сказал Путин, отвечая на вопрос, почему Россия, имея свои свидетельства, не предоставляет их.
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.
В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.
Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.