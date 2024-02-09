https://crimea.ria.ru/20240209/peregovory-s-kievom-denatsifikatsiya-i-ssha--chto-putin-skazal-karslonu-1134817571.html

Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону

Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону

Президент России Владимир Путин дал развернутое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы, которая длилась больше двух часов, была... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T08:31

2024-02-09T08:31

2024-02-09T09:25

владимир путин (политик)

интервью путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал развернутое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись беседы, которая длилась больше двух часов, была опубликована на сайте журналиста, а позже на сайте Кремля. Президент рассказал о причинах начала СВО, об отношениях России и США, о зазывании Украины в НАТО, а также ответил на вопрос, договорятся ли Москва и Киев.Главное - в подборке РИА Новости Крым.Цели России в СВОРоссия еще не достигла целей спецоперации, ведь одна из них – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений.Также российский президент отметил, что Россия защищает себя, своих людей и общее будущее, и ни на кого не нападает.О переговорах по УкраинеРоссия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг.Также Путин в ходе интервью заявил, что сейчас Киев принял "под козырек" указания коллективного запада воевать с Россией до самого конца.При этом Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен президент.О глобальной войне и РоссииВтягивание России в глобальную войну противоречит здравому смыслу и поставит на грань уничтожения все человечество.Об угрозах КрымуУгрозы Крыму и операция в Донбассе стали колоссальным политическим просчетом США, считает Путин.Российский лидер пояснил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине в 2014 году, смысла в котором не было.О том, что украинцы чувствуют себя русскимиУкраинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в какой-то степени элемент гражданской войны, считает Путин."На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", - сказал Путин.Об отношениях России с НАТОКогда Россия поняла, что в НАТО ее не ждут, она все равно пыталась выстраивать отношения с США мягко и спокойно. В то время как США, пытаясь сохранить свое влияние в быстро меняющемся мире и приспособиться, применяют силу и грубые действия, считает Путин.Также Путин предположил, что в НАТО не ждут Россию, потому что у нас "слишком большая страна со своим мнением".О грубых действиях СШАПопытки американской политической элиты сохранить свое влияние в быстро меняющемся мире, применяя силу и грубые действия, приводят к обратному результату, считает президент России Владимир Путин.По словам Путина, "такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, приводят к обратному результату", и это уже очевидно, заметил он.О возможности диалога с БайденомПутин неоднократно предупреждал президента США Джо Байдена, что тот совершает "огромную ошибку исторического масштаба, <...> отталкивая Россию".С тех пор лидеры не разговаривали, но у них "есть определенные контакты" "по линии различных ведомств". С их помощью Россия объясняет Соединенным Штатам, что необходимо прекратить поставки оружия Киеву, и "все закончится в течение нескольких недель".О "Северных потоках"Россия не представляет миру свои данные о взрыве "Северных потоков", потому что "в войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты": "Втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже". "Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда", – сказал Путин, отвечая на вопрос, почему Россия, имея свои свидетельства, не предоставляет их.6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.

https://crimea.ria.ru/20231221/pora-zakonchit-valyat-duraka---putin-dal-sovet-zapadu-1133709691.html

https://crimea.ria.ru/20240202/putin-obyasnil-pochemu-krym-vernulsya-v-rossiyu-1134653026.html

https://crimea.ria.ru/20240126/medvedev-predrek-sozdanie-tekhasskoy-narodnoy-respubliki-i-voynu-v-ssha-1134485973.html

https://crimea.ria.ru/20240208/intervyu-putina-takeru-karlsonu-chego-boitsya-zapad--1134790184.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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