https://crimea.ria.ru/20240209/my-tak-ne-dogovarivalis-putin-o-zazyvaniyakh-ukrainy-v-nato-1134816058.html

"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО

"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 09.02.2024

"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО

Украина является нейтральным государством, но с 2008 года страны НАТО стали активно приглашать Киев в Альянс, напомнил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T07:01

2024-02-09T07:01

2024-02-09T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Украина является нейтральным государством, но с 2008 года страны НАТО стали активно приглашать Киев в Альянс, напомнил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, уточнив, что "мы так не договаривались". Теперь Украина "приняла под козырек" все указания запада и готова воевать с Россией до победного конца, отметил президент.Оказались под давлениемПутин напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте члены альянса заявили, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам российского лидера, после саммита некоторые страны Европы сообщали, что на них было оказано давление в украинском вопросе.По словам российского лидера, позже страны Запада "начали осваивать территорию Украины".При этом, по его словам, население Украины всегда хорошо относилось к России, и именно на этот электорат опирались президенты, которые приходили к власти в стране. В том числе, речь идет о населении юго-востока Украины, "это большое количество людей". И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно", уточнил российский лидер.Киев действует по указке западаПо мнению Путина, сейчас Украина приняла "под козырек" указания коллективного запада воевать с Россией до самого конца.В ходе беседы Карлсон поинтересовался, планируется ли проводить переговоры с Киевом и почему до сих пор мирных переговоров относительно урегулирования конфликта не было. На что Путин ответил, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, однако после отвода войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности.6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил журналиста в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.По мнению социолога и политолога Натальи Киселевой, Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Она предположила, что эффект от интервью американского журналиста с Владимиром Путиным будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м. Киселева пояснила, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, а разговор с российским лидером, который станет доступен всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия пока не достигла целей СВОУгрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - ПутинРоссия хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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