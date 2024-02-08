https://crimea.ria.ru/20240208/intervyu-putina-takeru-karlsonu-chego-boitsya-zapad--1134790184.html
Интервью Путина Такеру Карлсону: чего боится Запад
Интервью Путина Такеру Карлсону: чего боится Запад - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Интервью Путина Такеру Карлсону: чего боится Запад
Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T17:20
2024-02-08T17:20
2024-02-08T17:20
радио "спутник в крыму"
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали социолог и политолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.По ее словам, в последние три дня трудно найти хоть одно западное СМИ, которое не писало бы и не обсуждало интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.Еще никакого интервью нет – есть только анонс, а накал страстей уже на пределе, отмечает она.На фоне этого все обвинения бывшего сотрудника Fox News Такера Карлсона в том, что он "не журналист, а пропагандист", "заангажированный" и тому подобное, выглядят просто смешно, добавила политолог.По ее мнению, причина такого ажиотажа вокруг готовящейся публикации интервью с Путиным объясняется страхом Запада перед тем, что сказанное российским лидером станет доступно массовой аудитории, причем самой большой – англоязычной.И хотя сами западные лидеры и представители околополитических структур, которые обслуживают антироссийскую политику, безусловно, готовятся все внимательно слушать и фиксировать, впервые за последние годы ни на что повлиять они уже не смогут.И если для российской аудитории "каких-то новшеств не будет", то для западной, конечно, они найдутся, считает Киселева.Учитывая, как яростно от обычных людей там скрывали истинное положение дел в России и взгляд ее власти на конфликт на Украине, эффект от интервью западного журналиста с Владимиром Путиным в 2024 году будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м.Учитывая, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, в том числе и в виде информационной войны внутри самой Америки, интервью с Владимиром Путиным, доступное всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти, отметила она."Как это повлияет на результаты выборов и уже даже на предвыборную кампанию – это интересно. Но это мы уже сможем увидеть после того, как услышим само интервью", – заключила эксперт.Первое за 3 года интервью Путина западному журналисту6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. В своем видеообращении, записанном в Москве, Карлсон заявил, что приехал в РФ "не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США", поскольку американцы "не имеют представления" об истинных целях российского лидера и происходящем сегодня в России и на Украине.По словам Карлсона, западные журналисты с февраля 2022 года не удосужились взять интервью у Путина, чтобы понять истинные причины происходящего, и обвинил в этом Белый дом. Он назвал конфликт на Украине "гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек", который к тому же изменил мировые военные и торговые альянсы, перевернув "мировую экономику с ног на голову".В Европарламенте уже заявили, что Карлсон может попасть в санкционные списки ЕС.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями. Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, предположил, что Такер Карлсон не рискнет прибыть на полуостров, поскольку побоится проблем у себя на родине.Он также отметил, что для крымчан приезд Карлсона не принципиален – вполне достаточно того, что американский журналист взял интервью у президента РФ и предоставит "возможность посмотреть и послушать, что он говорит – без купюр и тех комментариев, которые дает американский истеблишмент".В Кремле подтвердили, что Владимир Путин побеседовал с Такером Карлсоном 6 февраля. Полная версия интервью будет опубликована 9 февраля в 02-00 по московскому времени на сайте американского журналиста, а также в соцести Х. Илон Маск пообещал не блокировать материал.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма "Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме
https://crimea.ria.ru/20240206/amerikantsa-karlsona-zhdut-v-krymu-1134716803.html
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политика, владимир путин (политик), такер карлсон, интервью путина такеру карлсону, новости, сша, наталья киселева, форго, вадим колесниченко, юрий гемпель
Интервью Путина Такеру Карлсону: чего боится Запад
Интервью Путина Такеру Карлсону откроет массовой западной аудитории правду – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым.
Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказали социолог и политолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.
По ее словам, в последние три дня трудно найти хоть одно западное СМИ, которое не писало бы и не обсуждало интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Еще никакого интервью нет – есть только анонс, а накал страстей уже на пределе, отмечает она.
"Везде обсуждается анонс, и что интересно: все они – я не видела исключения из правила – с эпитетами в адрес журналиста, нашей страны и нашего президента. Эпитеты, естественно, негативные, одни ограничиваются небольшим набором, другие не отказывают себе в удовольствии. Журналистикой это трудно назвать. Здесь анализа никакого нет – это оценочные суждения, ни на чем не основанные", – поделилась наблюдениями Киселева.
На фоне этого все обвинения бывшего сотрудника Fox News Такера Карлсона в том, что он "не журналист, а пропагандист", "заангажированный" и тому подобное, выглядят просто смешно, добавила политолог.
"Он был уволен за свои неудобные оценки политики власти Соединенных Штатов. Он свободный журналист и может себе позволить задавать неудобные вопросы. При этом он является продуктом своей системы – у него американская заангажированность", – отметила Киселева.
По ее мнению, причина такого ажиотажа вокруг готовящейся публикации интервью с Путиным объясняется страхом Запада перед тем, что сказанное российским лидером станет доступно массовой аудитории, причем самой большой – англоязычной.
И хотя сами западные лидеры и представители околополитических структур, которые обслуживают антироссийскую политику, безусловно, готовятся все внимательно слушать и фиксировать, впервые за последние годы ни на что повлиять они уже не смогут.
И если для российской аудитории "каких-то новшеств не будет", то для западной, конечно, они найдутся, считает Киселева.
"Владимир Владимирович у нас не молчал все эти годы: были пресс-конференции, можно было бы при желании все это послушать. Желающие люди и специалисты отслеживали. Но массовая аудитория обычно идет по пути наименьшего сопротивления: попалось – прочитал. На массовую аудиторию и рассчитано это интервью. Журналист анонсировал, что такая возможность будет у всех. Интерес есть и для нас, и для них, но он разный: нам будут интересны, скорее, вопросы, а Западу – ответы", – сказала Киселева.
Учитывая, как яростно от обычных людей там скрывали истинное положение дел в России и взгляд ее власти на конфликт на Украине, эффект от интервью западного журналиста с Владимиром Путиным в 2024 году будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м.
"Когда это делал Оливер Стоун – была одна ситуация, сейчас она другая. Поэтому, думаю, за счет этой ситуации – политической, геополитической – будет даже больший резонанс", – сказала Киселева.
Учитывая, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, в том числе и в виде информационной войны внутри самой Америки, интервью с Владимиром Путиным, доступное всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти, отметила она.
"Как это повлияет на результаты выборов и уже даже на предвыборную кампанию – это интересно. Но это мы уже сможем увидеть после того, как услышим само интервью", – заключила эксперт.
Первое за 3 года интервью Путина западному журналисту
6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина
.
В своем видеообращении, записанном в Москве, Карлсон заявил, что приехал в РФ "не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США", поскольку американцы "не имеют представления" об истинных целях российского лидера и происходящем сегодня в России и на Украине.
По словам Карлсона, западные журналисты с февраля 2022 года не удосужились взять интервью у Путина, чтобы понять истинные причины происходящего, и обвинил в этом Белый дом. Он назвал конфликт на Украине "гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек", который к тому же изменил мировые военные и торговые альянсы, перевернув "мировую экономику с ног на голову".
В Европарламенте уже заявили, что Карлсон может попасть в санкционные списки ЕС.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым
, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.
Политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, предположил, что Такер Карлсон не рискнет прибыть на полуостров, поскольку побоится проблем у себя на родине.
"Он не настолько яркий, чтобы остаться потом с проблемами. У него и так проблемы из-за интервью с президентом Путиным, уже заявляют о необходимости лишить его американского гражданства", – сказал Колесниченко.
Он также отметил, что для крымчан приезд Карлсона не принципиален – вполне достаточно того, что американский журналист взял интервью у президента РФ и предоставит "возможность посмотреть и послушать, что он говорит – без купюр и тех комментариев, которые дает американский истеблишмент".
В Кремле подтвердили, что Владимир Путин побеседовал с Такером Карлсоном 6 февраля. Полная версия интервью будет опубликована 9 февраля в 02-00 по московскому времени на сайте американского журналиста, а также в соцести Х. Илон Маск пообещал не блокировать материал.
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