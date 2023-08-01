https://crimea.ria.ru/20230801/oni-russkie-i-eto-fakt-zhurnalist-iz-norvegii-rasskazal-pravdu-o-kryme-1130470989.html

"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме

"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме - РИА Новости Крым, 01.08.2023

"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме

Норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T14:52

2023-08-01T14:52

2023-08-01T14:52

эксклюзивы риа новости крым

бьерн нистад

народная дипломатия

крым

норвегия

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/01/1130469959_0:17:1620:928_1920x0_80_0_0_ab5f12d05e0af6ce3bea0bec85a75481.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали себя русскими и тяготели к возвращению в Россию. Об этом он сказал в комментарии журналисту РИА Новости Крым."Почти как в Норвегии"Бьерн Нистад приехал в Крым вместе с главой общественной организации "Народная дипломатия Норвегии", руководителем Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендриком Вебером и другими журналистами. Это третий визит норвежского ученого и журналиста в регион. Он и его коллеги пообщались с крымчанами и своими глазами увидели обстановку в регионе, чтобы потом объективно донести ее до западного сообщества.Он отметил динамичное развитие полуострова, возведение инфраструктурных объектов и строительство качественных дорог, что разительно отличается от периода украинской бытности региона.Шок от ДонбассаДо визита в Крым норвежская делегация посетила Донбасс. И увиденное их просто шокировало, признается Нистад."Мы только что посетили Донбасс и увидели своими глазами, как украинские войска бомбят мирное население. Это большой контраст. Я историк, я знал, что там творится, но видеть своими глазами – это шок. Я знаю, что норвежское правительство снабжает украинцев оружием, это очень плохо, и я считаю, что это военное преступление, потому что наши власти прекрасно понимают, что там происходит. И мне очень стыдно, что они так поступают", - отметил он."Они просто врут"По его словам, сейчас все западные СМИ, как и в ситуации с Крымом, замалчивают правду о происходящих в новых российских регионах событиях. Информация об Украине подается в одном – исключительно прозападном - ключе. В результате обычные норвежцы ничего не знают о том, что делает киевский режим."Норвежский народ – мирный народ, и мы знаем, кто такие фашисты, а на Украине сегодня именно фашистский режим. Наши СМИ, государственное телевидение, они просто откровенно врут, поэтому обычные граждане Норвегии ничего не знают. А я стараюсь доносить до них это. Я уже потерял свою работу при университете, потому что у меня очень пророссийские взгляды. Но я стараюсь людей информировать и буду делать это дальше, чтобы они знали правду", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221216/frantsuzy-sravnili-krym-pri-ukraine-i-rossii-1125944155.html

крым

норвегия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

бьерн нистад, народная дипломатия, крым, норвегия, политика, общество