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"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме
"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме - РИА Новости Крым, 01.08.2023
"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме
Норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T14:52
2023-08-01T14:52
эксклюзивы риа новости крым
бьерн нистад
народная дипломатия
крым
норвегия
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали себя русскими и тяготели к возвращению в Россию. Об этом он сказал в комментарии журналисту РИА Новости Крым."Почти как в Норвегии"Бьерн Нистад приехал в Крым вместе с главой общественной организации "Народная дипломатия Норвегии", руководителем Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендриком Вебером и другими журналистами. Это третий визит норвежского ученого и журналиста в регион. Он и его коллеги пообщались с крымчанами и своими глазами увидели обстановку в регионе, чтобы потом объективно донести ее до западного сообщества.Он отметил динамичное развитие полуострова, возведение инфраструктурных объектов и строительство качественных дорог, что разительно отличается от периода украинской бытности региона.Шок от ДонбассаДо визита в Крым норвежская делегация посетила Донбасс. И увиденное их просто шокировало, признается Нистад."Мы только что посетили Донбасс и увидели своими глазами, как украинские войска бомбят мирное население. Это большой контраст. Я историк, я знал, что там творится, но видеть своими глазами – это шок. Я знаю, что норвежское правительство снабжает украинцев оружием, это очень плохо, и я считаю, что это военное преступление, потому что наши власти прекрасно понимают, что там происходит. И мне очень стыдно, что они так поступают", - отметил он."Они просто врут"По его словам, сейчас все западные СМИ, как и в ситуации с Крымом, замалчивают правду о происходящих в новых российских регионах событиях. Информация об Украине подается в одном – исключительно прозападном - ключе. В результате обычные норвежцы ничего не знают о том, что делает киевский режим."Норвежский народ – мирный народ, и мы знаем, кто такие фашисты, а на Украине сегодня именно фашистский режим. Наши СМИ, государственное телевидение, они просто откровенно врут, поэтому обычные граждане Норвегии ничего не знают. А я стараюсь доносить до них это. Я уже потерял свою работу при университете, потому что у меня очень пророссийские взгляды. Но я стараюсь людей информировать и буду делать это дальше, чтобы они знали правду", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
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бьерн нистад, народная дипломатия, крым, норвегия, политика, общество
"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме

Журналист из Норвегии Бьерн Нистад: жители Крыма всегда были русскими и это факт

14:52 01.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДоктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад
Доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад во время визита в Крым заявил, что крымчане всегда считали себя русскими и тяготели к возвращению в Россию. Об этом он сказал в комментарии журналисту РИА Новости Крым.

"Почти как в Норвегии"

Бьерн Нистад приехал в Крым вместе с главой общественной организации "Народная дипломатия Норвегии", руководителем Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендриком Вебером и другими журналистами. Это третий визит норвежского ученого и журналиста в регион. Он и его коллеги пообщались с крымчанами и своими глазами увидели обстановку в регионе, чтобы потом объективно донести ее до западного сообщества.
"Крымчане всегда говорили, что они русские. Это факт. Я помню, когда еще Крым был украинским, и тогда люди говорили и верили, что полуостров станет частью России. Тогда я думал, что это немного наивно, а потом вот так... Мы видим, что здесь все спокойно и нормально, почти как в Норвегии", - рассказал он.
Он отметил динамичное развитие полуострова, возведение инфраструктурных объектов и строительство качественных дорог, что разительно отличается от периода украинской бытности региона.

Шок от Донбасса

До визита в Крым норвежская делегация посетила Донбасс. И увиденное их просто шокировало, признается Нистад.
"Мы только что посетили Донбасс и увидели своими глазами, как украинские войска бомбят мирное население. Это большой контраст. Я историк, я знал, что там творится, но видеть своими глазами – это шок. Я знаю, что норвежское правительство снабжает украинцев оружием, это очень плохо, и я считаю, что это военное преступление, потому что наши власти прекрасно понимают, что там происходит. И мне очень стыдно, что они так поступают", - отметил он.

"Они просто врут"

По его словам, сейчас все западные СМИ, как и в ситуации с Крымом, замалчивают правду о происходящих в новых российских регионах событиях. Информация об Украине подается в одном – исключительно прозападном - ключе. В результате обычные норвежцы ничего не знают о том, что делает киевский режим.
"Норвежский народ – мирный народ, и мы знаем, кто такие фашисты, а на Украине сегодня именно фашистский режим. Наши СМИ, государственное телевидение, они просто откровенно врут, поэтому обычные граждане Норвегии ничего не знают. А я стараюсь доносить до них это. Я уже потерял свою работу при университете, потому что у меня очень пророссийские взгляды. Но я стараюсь людей информировать и буду делать это дальше, чтобы они знали правду", - заключил он.
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