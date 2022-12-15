"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
Власти Крыма: иностранные делегации во время визитов поразило развитие полуострова
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Одна из самых многочисленных делегаций была из Болгарии, они находились у нас несколько дней. Среди них были как те, кто приехал впервые, так и те, кто уже был на полуострове. Для них было приятным и несколько удивило то, что Крым очень динамично развивается. Во время разных поездок они могли сравнить - и было, что сравнивать. Конечно, все они хотели увидеть Крымский мост, и почти всем хотелось пообщаться с крымчанами вне программы пребывания, сходить на рынок и поговорить с таксистами, то есть с простыми людьми", - рассказал он.
Всего в этом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.
"Во время приезда греческой делегации было несколько встреч, поездок по нашим автодорогам и посещений достопримечательностей. Крым, природа, климат – все это создало приятную атмосферу. И вот помню их восторженное восклицание: "Европа не там (говоря про Грецию), Европа у вас здесь! И каждый, кто приедет, будет просто восхищен". Вот это их сова, не мои", - поделился депутат крымского парламента, председатель Региональной национально-культурной автономии греков РК "Таврида" Иван Шонус.
Представители национальных автономий полуострова поддерживают связь с соотечественниками за рубежом, в том числе из Германии, Греции, Армении и других стран. И уже 15 декабря готовятся встречать в Крыму делегацию французов.
Власти Крыма также начали работу по налаживанию тесных связей с освобожденными регионами Украины по каналам народной дипломатии. Начать планируется с приглашения украинских лидеров общественного мнения в Крым.
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