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"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T07:57
2022-12-15T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."Одна из самых многочисленных делегаций была из Болгарии, они находились у нас несколько дней. Среди них были как те, кто приехал впервые, так и те, кто уже был на полуострове. Для них было приятным и несколько удивило то, что Крым очень динамично развивается. Во время разных поездок они могли сравнить - и было, что сравнивать. Конечно, все они хотели увидеть Крымский мост, и почти всем хотелось пообщаться с крымчанами вне программы пребывания, сходить на рынок и поговорить с таксистами, то есть с простыми людьми", - рассказал он.Всего в этом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.Представители национальных автономий полуострова поддерживают связь с соотечественниками за рубежом, в том числе из Германии, Греции, Армении и других стран. И уже 15 декабря готовятся встречать в Крыму делегацию французов.Власти Крыма также начали работу по налаживанию тесных связей с освобожденными регионами Украины по каналам народной дипломатии. Начать планируется с приглашения украинских лидеров общественного мнения в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмены из ФРГ рассказали о реакции сограждан на их поездку в КрымГреки призвали налаживать сотрудничество с КрымомНемецкий спортсмен захотел выучить русский язык после поездки в Крым
https://crimea.ria.ru/20221023/my-ne-chuvstvuem-sebya-uschemlennymi-kak-zhivut-greki-v-krymu-1124961942.html
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новости крыма, крым, нацвопрос в крыму, в мире, политика, общество, мнения, юрий гемпель, иван шонус
"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

Власти Крыма: иностранные делегации во время визитов поразило развитие полуострова

07:57 15.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Одна из самых многочисленных делегаций была из Болгарии, они находились у нас несколько дней. Среди них были как те, кто приехал впервые, так и те, кто уже был на полуострове. Для них было приятным и несколько удивило то, что Крым очень динамично развивается. Во время разных поездок они могли сравнить - и было, что сравнивать. Конечно, все они хотели увидеть Крымский мост, и почти всем хотелось пообщаться с крымчанами вне программы пребывания, сходить на рынок и поговорить с таксистами, то есть с простыми людьми", - рассказал он.
Всего в этом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.
"Во время приезда греческой делегации было несколько встреч, поездок по нашим автодорогам и посещений достопримечательностей. Крым, природа, климат – все это создало приятную атмосферу. И вот помню их восторженное восклицание: "Европа не там (говоря про Грецию), Европа у вас здесь! И каждый, кто приедет, будет просто восхищен". Вот это их сова, не мои", - поделился депутат крымского парламента, председатель Региональной национально-культурной автономии греков РК "Таврида" Иван Шонус.
Представители национальных автономий полуострова поддерживают связь с соотечественниками за рубежом, в том числе из Германии, Греции, Армении и других стран. И уже 15 декабря готовятся встречать в Крыму делегацию французов.
Государственный флаг Греции на здании Парламента в Афинах. - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 19:17Радио "Спутник в Крыму"
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