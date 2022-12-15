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"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022

"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T07:57

2022-12-15T07:57

2022-12-15T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."Одна из самых многочисленных делегаций была из Болгарии, они находились у нас несколько дней. Среди них были как те, кто приехал впервые, так и те, кто уже был на полуострове. Для них было приятным и несколько удивило то, что Крым очень динамично развивается. Во время разных поездок они могли сравнить - и было, что сравнивать. Конечно, все они хотели увидеть Крымский мост, и почти всем хотелось пообщаться с крымчанами вне программы пребывания, сходить на рынок и поговорить с таксистами, то есть с простыми людьми", - рассказал он.Всего в этом году на полуострове побывали 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. В их состав вошли лидеры общественного мнения, экс-депутаты и другие представители стран, которые не только пообщались с членами своих этнических общин, но и наладили отношения с представителями других национально-культурных автономий Крыма.Представители национальных автономий полуострова поддерживают связь с соотечественниками за рубежом, в том числе из Германии, Греции, Армении и других стран. И уже 15 декабря готовятся встречать в Крыму делегацию французов.Власти Крыма также начали работу по налаживанию тесных связей с освобожденными регионами Украины по каналам народной дипломатии. Начать планируется с приглашения украинских лидеров общественного мнения в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсмены из ФРГ рассказали о реакции сограждан на их поездку в КрымГреки призвали налаживать сотрудничество с КрымомНемецкий спортсмен захотел выучить русский язык после поездки в Крым

https://crimea.ria.ru/20221023/my-ne-chuvstvuem-sebya-uschemlennymi-kak-zhivut-greki-v-krymu-1124961942.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, нацвопрос в крыму, в мире, политика, общество, мнения, юрий гемпель, иван шонус