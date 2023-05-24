https://crimea.ria.ru/20230524/le-pen-otvetila-na-vopros-chey-krym-1128940733.html

Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"

Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым" - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"

Крым - легитимная часть России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отвечая на вопросы... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T16:30

2023-05-24T16:30

2023-05-24T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крым - легитимная часть России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.Она подчеркнула, что является убежденной сторонницей референдумов и считает, что крымчане свободно выразили свое желание, проголосовав за то, чтобы Крым был частью России.Ле Пен также рассказала, что во время поездок на полуостров много общалась с жителями и сделала вывод, что "они гораздо больше чувствуют себя частью России".Ле Пен была основным конкурентом Эмманюэля Макрона на президентских выборах в 2022 году. По итогам второго тура голосования Макрон набрал более 58% голосов. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41%.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский министр призвал отменить антироссийские санкцииЧто французы не могут простить Макрону: экспертное мнениеПосол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марин ле пен, франция, политика, крым, в мире, новости, россия