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Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым" - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"
Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым" - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"
Крым - легитимная часть России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отвечая на вопросы... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T16:30
2023-05-24T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крым - легитимная часть России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.Она подчеркнула, что является убежденной сторонницей референдумов и считает, что крымчане свободно выразили свое желание, проголосовав за то, чтобы Крым был частью России.Ле Пен также рассказала, что во время поездок на полуостров много общалась с жителями и сделала вывод, что "они гораздо больше чувствуют себя частью России".Ле Пен была основным конкурентом Эмманюэля Макрона на президентских выборах в 2022 году. По итогам второго тура голосования Макрон набрал более 58% голосов. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41%.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский министр призвал отменить антироссийские санкцииЧто французы не могут простить Макрону: экспертное мнениеПосол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
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марин ле пен, франция, политика, крым, в мире, новости, россия
Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"

Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

16:30 24.05.2023 (обновлено: 16:32 24.05.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкМарин Ле Пен. Архивное фото
Марин Ле Пен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крым - легитимная часть России. Об этом заявила глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.
"Крым был российским в течение двух веков и украинским - в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу", - приводит ТАСС слова Ле Пен.
Она подчеркнула, что является убежденной сторонницей референдумов и считает, что крымчане свободно выразили свое желание, проголосовав за то, чтобы Крым был частью России.
Ле Пен также рассказала, что во время поездок на полуостров много общалась с жителями и сделала вывод, что "они гораздо больше чувствуют себя частью России".
Ле Пен была основным конкурентом Эмманюэля Макрона на президентских выборах в 2022 году. По итогам второго тура голосования Макрон набрал более 58% голосов. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41%.
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