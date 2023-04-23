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Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
Крым изначально был российским и исторически является таковым. Об этом заявил посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T11:52
2023-04-23T11:52
2023-04-23T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Крым изначально был российским и исторически является таковым. Об этом заявил посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI.На просьбу телеведущего "четко сформулировать позицию, является ли Крым Украиной", китайский дипломат ответил:Ведущий возразил представителю Пекина, заявив, что "по международному праву Крым принадлежит Украине". Лю Шайе в свою очередь указал, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных государств".Реакция Украины и ПрибалтикиСлова китайского посла, как и следовало ожидать, вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за деструктивной политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. Это было необходимо для защиты полуострова и его населения от нависшей угрозы, подчеркнул он.Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение >>В начале года президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина уже не сможет вернуть Крым. Он также считает, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года. При этом действия западных стран хорватский лидер назвал "глубоко аморальными". Президент также признал, что Косово у Сербии отняли без согласия Белграда.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения
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политика, крым, россия, украина, лю шайе, китай, новости, мнения
Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
Посол Китая во Франции Лю Шайе: Крым изначально был российским
11:52 23.04.2023 (обновлено: 13:06 23.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Крым изначально был российским и исторически является таковым. Об этом заявил посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI.
На просьбу телеведущего "четко сформулировать позицию, является ли Крым Украиной", китайский дипломат ответил:
"Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему. Есть история. Крым изначально был российским. (Первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущев отдал Крым Украине по времена Советского Союза".
Ведущий возразил представителю Пекина, заявив, что "по международному праву Крым принадлежит Украине". Лю Шайе в свою очередь указал, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных государств".
Реакция Украины и Прибалтики
Слова китайского посла, как и следовало ожидать, вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что из-за деструктивной политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. Это было необходимо для защиты полуострова и его населения от нависшей угрозы, подчеркнул он.
В начале года президент Хорватии Зоран Миланович заявил
, что Украина уже не сможет вернуть Крым. Он также считает, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года. При этом действия западных стран хорватский лидер назвал "глубоко аморальными". Президент также признал, что Косово у Сербии отняли без согласия Белграда.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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