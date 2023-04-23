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Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"

Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"

Крым изначально был российским и исторически является таковым. Об этом заявил посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T11:52

2023-04-23T11:52

2023-04-23T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Крым изначально был российским и исторически является таковым. Об этом заявил посол КНР в Париже Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI.На просьбу телеведущего "четко сформулировать позицию, является ли Крым Украиной", китайский дипломат ответил:Ведущий возразил представителю Пекина, заявив, что "по международному праву Крым принадлежит Украине". Лю Шайе в свою очередь указал, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных государств".Реакция Украины и ПрибалтикиСлова китайского посла, как и следовало ожидать, вызвали гневную реакцию со стороны Киева, а также прибалтийских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что у дипломата либо "очевидные проблемы с географией", либо его точка зрения противоречит позиции Пекина "относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН".Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал слова Лю Шайе "абсолютно неприемлемыми" и призвал Пекин официально отреагировать. В МИД Эстонии позицию Лю Шайе назвали "прискорбной и непонятной", а глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлиус Ландсбергис по этому поводу заявил, что слова посла КНР объясняют, "почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за деструктивной политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. Это было необходимо для защиты полуострова и его населения от нависшей угрозы, подчеркнул он.Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение >>В начале года президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина уже не сможет вернуть Крым. Он также считает, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года. При этом действия западных стран хорватский лидер назвал "глубоко аморальными". Президент также признал, что Косово у Сербии отняли без согласия Белграда.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин: РФ будет проводить взвешенную многовекторную внешнюю политикуНовая концепция внешней политики России: основные положения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, крым, россия, украина, лю шайе, китай, новости, мнения