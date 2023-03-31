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Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым
Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за деструктивной политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T12:02
2023-03-31T13:58
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за деструктивной политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. Это было необходимо для защиты полуострова и его населения от нависшей угрозы, подчеркнул он в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту в пятницу.Лукашенко напомнил, как российское руководство неоднократно предлагало Киеву решить вопрос мирно путем переговоров. Однако все эти инициативы руководством Украины отвергались."Я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось – я рискнул, предложил, раз так случилось между близкими братьями – давайте тогда мы станем между вами и введем погранвойска на той границе в 450 км, которую требовали украинцы отдать под контроль Украины. Но и на это руководители Украины не пошли", - добавил Лукашенко.Президент Белоруссии призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. Однако он выразил мнение, что если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, то Россия обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из МинскаЛукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указомЧем грозит Лукашенко и Белоруссии признание Крыма – мнение
https://crimea.ria.ru/20211201/kak-krym-stanovilsya-rossiyskim-neozhidannye-podrobnosti-ot-lukashenko-1121605683.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, крым, россия, в мире, безопасность республики крым и севастополя, новости, общество
Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым

Президент Лукашенко рассказал о чрезвычайных мерах по включению Крыма в состав России

12:02 31.03.2023 (обновлено: 13:58 31.03.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Симферополе
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за деструктивной политики Запада на Украине Россия была вынуждена пойти на чрезвычайные меры по включению Крыма в свой состав. Это было необходимо для защиты полуострова и его населения от нависшей угрозы, подчеркнул он в ходе выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту в пятницу.

"Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Россия вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в свой состав Крым. Заметьте, вспомните – без единого выстрела. Что там произошло и почему украинцы героически тогда не защищали свой родной край – в будущем придется разобраться. События на востоке Украины, в Донбассе, стали продолжением политики уничтожения всего русского, идеология фашизма (на Украине – ред.) превращается в практику. Истребление русского населения, провокации против России и ее руководства вынудили президента РФ принять меры по защите русского человека", - подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, как российское руководство неоднократно предлагало Киеву решить вопрос мирно путем переговоров. Однако все эти инициативы руководством Украины отвергались.
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"Я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось – я рискнул, предложил, раз так случилось между близкими братьями – давайте тогда мы станем между вами и введем погранвойска на той границе в 450 км, которую требовали украинцы отдать под контроль Украины. Но и на это руководители Украины не пошли", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. Однако он выразил мнение, что если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, то Россия обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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