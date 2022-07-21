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Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом
Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T20:57
2022-07-21T21:37
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом президента, пишет РИА Новости."Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента", - сказал белорусский лидер в интервью агентству Франс Пресс, фрагмент из которого опубликован госизданием "СБ.Беларусь сегодня".В конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Он также выразил готовность посетить полуостров после согласования даты и времени визита с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что у "президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
https://crimea.ria.ru/20211201/kak-krym-stanovilsya-rossiyskim-neozhidannye-podrobnosti-ot-lukashenko-1121605683.html
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), в мире
Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом

Надо – признаем указом: Лукашенко о российском статусе Крыма и независимости ЛДНР

20:57 21.07.2022 (обновлено: 21:37 21.07.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом президента, пишет РИА Новости.
"Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента", - сказал белорусский лидер в интервью агентству Франс Пресс, фрагмент из которого опубликован госизданием "СБ.Беларусь сегодня".
Праздничный салют в Москве, Симферополе и Севастополе в честь присоединения Крыма - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 18:13
Как Крым становился российским: неожиданные подробности от Лукашенко
В конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Он также выразил готовность посетить полуостров после согласования даты и времени визита с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что у "президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее".
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.
18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
 
БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)В мире
 
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