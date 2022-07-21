https://crimea.ria.ru/20220721/lukashenko-belorussiya-de-fakto-priznala-rossiyskiy-status-kryma-1123923576.html

Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом

Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T20:57

2022-07-21T20:57

2022-07-21T21:37

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

крым

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом президента, пишет РИА Новости."Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента", - сказал белорусский лидер в интервью агентству Франс Пресс, фрагмент из которого опубликован госизданием "СБ.Беларусь сегодня".В конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Он также выразил готовность посетить полуостров после согласования даты и времени визита с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что у "президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.

https://crimea.ria.ru/20211201/kak-krym-stanovilsya-rossiyskim-neozhidannye-podrobnosti-ot-lukashenko-1121605683.html

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крым

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луганская народная республика (лнр)

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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), в мире