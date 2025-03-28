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Гоголевка в Курской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Гоголевка в Курской области перешла под контроль России
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T12:46
2025-03-28T12:49
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.19 марта президент России Владимир Путин отметил, что армия России завершает разгром противника в Курской области.Ранее российский лидер заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России

В Курской области освобождена Гоголевка

12:46 28.03.2025 (обновлено: 12:49 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка в Курской области", - сказано в сообщении.

19 марта президент России Владимир Путин отметил, что армия России завершает разгром противника в Курской области.
Ранее российский лидер заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.
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