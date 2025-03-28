https://crimea.ria.ru/20250328/gogolevka-v-kurskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1145297530.html
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T12:46
2025-03-28T12:46
2025-03-28T12:49
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.19 марта президент России Владимир Путин отметил, что армия России завершает разгром противника в Курской области.Ранее российский лидер заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Гоголевка в Курской области перешла под контроль России
В Курской области освобождена Гоголевка
12:46 28.03.2025 (обновлено: 12:49 28.03.2025)