https://crimea.ria.ru/20250328/gogolevka-v-kurskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-rossii-1145297530.html

Гоголевка в Курской области перешла под контроль России

Гоголевка в Курской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Гоголевка в Курской области перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T12:46

2025-03-28T12:46

2025-03-28T12:49

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.19 марта президент России Владимир Путин отметил, что армия России завершает разгром противника в Курской области.Ранее российский лидер заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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