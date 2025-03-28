https://crimea.ria.ru/20250328/bud-gotov-chto-v-krymu-nado-znat-iduschemu-v-gory-turistu-1145212446.html

Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу

Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу

Идущим в горы туристам в Крыму необходимо позаботиться об экипировке с учетом температуры воздуха, которая на высотах существенно ниже, при этом может меняться... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T16:21

2025-03-28T16:21

2025-03-28T16:21

радио "спутник в крыму"

крым

горы крыма

горы

гу мчс рф по республике крым

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140342025_0:0:1049:590_1920x0_80_0_0_3d21a8b46b9cd6f2a847617422bd15ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Идущим в горы туристам в Крыму необходимо позаботиться об экипировке с учетом температуры воздуха, которая на высотах существенно ниже, при этом может меняться не по прогнозу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастер спорта по горному туризму, чемпион мира Игорь Ткачев и инструктор по альпинизму и горному туризму Сергей Эйсмонт.По словам Игоря Ткачева, перед тем, как отправиться в поход в горы, следует внимательно изучить прогноз погоды не только в черте города.Также, по его словам, туристам следует быть готовыми к характерной переменчивости погоды в Крыму и учитывать это, выбирая маршрут и продолжительность похода."Правило такое: готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Это будет безопаснее", – советует Ткачев.Сам он признается, что больше всего не любит, когда неожиданно усиливается ветер."Дождь, если мы не лезем по скале, это еще терпимо. Но вот когда ветер, особенно холодный, то часто даже большое количество слоев одежды не помогает – продувает сильно даже при 5-8 градусах и солнечной погоде. Это из-за влажности воздуха в Крыму, можно сильно замерзнуть", – рассказал Ткачев.Мастер спорта по горному туризму рекомендует неопытным путешественникам отказаться от прогулок по горам в плохую погоду, отложив поход до более благоприятных прогнозов.По словам Сергея Эйсмонта, "безопасность в горах начинается еще до выхода".Так, очень важно правильно выбрать обувь для похода, чтобы ногам было комфортно на протяжении всего пути, подчеркнул он. Даже в однодневный поход Эйсмонт советует брать с собой треккинговые палки, которые помогут и при спусках, и при подъемах.Для похода одного дня, по его словам, будет достаточно одного небольшого рюкзачка с перекусом и аптечкой. Но если это лето и жара, следует взять с собой побольше воды и солнцезащитные кремы, добавил Эйсмонт.Главное же не лихачить и не сходить с хоженых троп, предупреждает он."Когда люди сходят с маршрута, это вызывает определенные трудности в дальнейшем и для них, и для спасателей. Рекомендуется не допускать таких ситуаций, а ходить по маршрутам с опытными людьми и, если есть такая возможность, взять с собой гида", – сказал Эйсмонт.По его словам, вопрос об аттестации гидов остро встал сейчас в Крыму, как и по всей России. Он напомнил, что с этого года все люди, которые водят туристов в горы за плату, должны иметь соответствующую аттестацию и быть внесены в реестр. Имена всех аттестованных гидов можно найти на сайте Росреестра.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых В Крыму спасли женщину у пещерного города Чуфут-Кале Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму

крым

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, горы крыма, горы, гу мчс рф по республике крым, совет эксперта