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Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу
Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу
Идущим в горы туристам в Крыму необходимо позаботиться об экипировке с учетом температуры воздуха, которая на высотах существенно ниже, при этом может меняться... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T16:21
2025-03-28T16:21
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Идущим в горы туристам в Крыму необходимо позаботиться об экипировке с учетом температуры воздуха, которая на высотах существенно ниже, при этом может меняться не по прогнозу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастер спорта по горному туризму, чемпион мира Игорь Ткачев и инструктор по альпинизму и горному туризму Сергей Эйсмонт.По словам Игоря Ткачева, перед тем, как отправиться в поход в горы, следует внимательно изучить прогноз погоды не только в черте города.Также, по его словам, туристам следует быть готовыми к характерной переменчивости погоды в Крыму и учитывать это, выбирая маршрут и продолжительность похода."Правило такое: готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Это будет безопаснее", – советует Ткачев.Сам он признается, что больше всего не любит, когда неожиданно усиливается ветер."Дождь, если мы не лезем по скале, это еще терпимо. Но вот когда ветер, особенно холодный, то часто даже большое количество слоев одежды не помогает – продувает сильно даже при 5-8 градусах и солнечной погоде. Это из-за влажности воздуха в Крыму, можно сильно замерзнуть", – рассказал Ткачев.Мастер спорта по горному туризму рекомендует неопытным путешественникам отказаться от прогулок по горам в плохую погоду, отложив поход до более благоприятных прогнозов.По словам Сергея Эйсмонта, "безопасность в горах начинается еще до выхода".Так, очень важно правильно выбрать обувь для похода, чтобы ногам было комфортно на протяжении всего пути, подчеркнул он. Даже в однодневный поход Эйсмонт советует брать с собой треккинговые палки, которые помогут и при спусках, и при подъемах.Для похода одного дня, по его словам, будет достаточно одного небольшого рюкзачка с перекусом и аптечкой. Но если это лето и жара, следует взять с собой побольше воды и солнцезащитные кремы, добавил Эйсмонт.Главное же не лихачить и не сходить с хоженых троп, предупреждает он."Когда люди сходят с маршрута, это вызывает определенные трудности в дальнейшем и для них, и для спасателей. Рекомендуется не допускать таких ситуаций, а ходить по маршрутам с опытными людьми и, если есть такая возможность, взять с собой гида", – сказал Эйсмонт.По его словам, вопрос об аттестации гидов остро встал сейчас в Крыму, как и по всей России. Он напомнил, что с этого года все люди, которые водят туристов в горы за плату, должны иметь соответствующую аттестацию и быть внесены в реестр. Имена всех аттестованных гидов можно найти на сайте Росреестра.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых В Крыму спасли женщину у пещерного города Чуфут-Кале Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
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Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу

Туристам в Крыму перед походом в горы нужно быть готовыми к смене погоды не по прогнозу

16:21 28.03.2025
 
© МЧС РоссииТуристы
Туристы
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Идущим в горы туристам в Крыму необходимо позаботиться об экипировке с учетом температуры воздуха, которая на высотах существенно ниже, при этом может меняться не по прогнозу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастер спорта по горному туризму, чемпион мира Игорь Ткачев и инструктор по альпинизму и горному туризму Сергей Эйсмонт.
По словам Игоря Ткачева, перед тем, как отправиться в поход в горы, следует внимательно изучить прогноз погоды не только в черте города.

"В Ялте, например, будет солнце, а на Ай-Петри даже там, где километр разница по высоте, уже температура на 8-10 градусов может отличаться, там может быть и дождь, и снег. То есть, просматривая погоду, лучше смотреть ее именно по высоте и в горах", – сказал Ткачев.

Также, по его словам, туристам следует быть готовыми к характерной переменчивости погоды в Крыму и учитывать это, выбирая маршрут и продолжительность похода.
"Правило такое: готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Это будет безопаснее", – советует Ткачев.
Сам он признается, что больше всего не любит, когда неожиданно усиливается ветер.
"Дождь, если мы не лезем по скале, это еще терпимо. Но вот когда ветер, особенно холодный, то часто даже большое количество слоев одежды не помогает – продувает сильно даже при 5-8 градусах и солнечной погоде. Это из-за влажности воздуха в Крыму, можно сильно замерзнуть", – рассказал Ткачев.
Мастер спорта по горному туризму рекомендует неопытным путешественникам отказаться от прогулок по горам в плохую погоду, отложив поход до более благоприятных прогнозов.
По словам Сергея Эйсмонта, "безопасность в горах начинается еще до выхода".
"Нужно планировать, с кем человек идет, потому что одному не рекомендуется ходить в горы, надо продумать маршрут и экипировку. Если сам он не может подобрать – посоветоваться со знающим", – сказал Эйсмонт.
Так, очень важно правильно выбрать обувь для похода, чтобы ногам было комфортно на протяжении всего пути, подчеркнул он. Даже в однодневный поход Эйсмонт советует брать с собой треккинговые палки, которые помогут и при спусках, и при подъемах.
Для похода одного дня, по его словам, будет достаточно одного небольшого рюкзачка с перекусом и аптечкой. Но если это лето и жара, следует взять с собой побольше воды и солнцезащитные кремы, добавил Эйсмонт.
Главное же не лихачить и не сходить с хоженых троп, предупреждает он.
"Когда люди сходят с маршрута, это вызывает определенные трудности в дальнейшем и для них, и для спасателей. Рекомендуется не допускать таких ситуаций, а ходить по маршрутам с опытными людьми и, если есть такая возможность, взять с собой гида", – сказал Эйсмонт.
По его словам, вопрос об аттестации гидов остро встал сейчас в Крыму, как и по всей России. Он напомнил, что с этого года все люди, которые водят туристов в горы за плату, должны иметь соответствующую аттестацию и быть внесены в реестр. Имена всех аттестованных гидов можно найти на сайте Росреестра.
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