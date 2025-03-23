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В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых
В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025
В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых
Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T12:11
2025-03-23T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.На помощь туристам прибыли 6 спасателей и 3 единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "Крым-Спас" сопроводили 3 взрослых и 4 несовершеннолетних к служебным автомобилям. Их доставили в Симферополь. Три туриста-водителя отказались от эвакуации. Решать вопрос по эвакуации машин из горнолесной зоны им придется самостоятельно, добавили в МЧС.Ранее в Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали туристов, которым понадобилась помощь из-за сложных погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в мореВ Феодосии мужчина застрял в цистернеВ горах под Судаком спасатели помогли женщине
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мчс крыма, "крым-спас", крым, происшествия, новости крыма, общество, новости
В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых

В горах Крыма спасли четверых детей и шестерых взрослых - МЧС

12:11 23.03.2025
 
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
Спасатели КРЫМ-СПАС оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
"В 19:15 поступило сообщение, что в районе источника Сулух-Оба 10 туристов, из них 4 несовершеннолетних, на трех авто застряли на крутом склоне. Они остановились и не могут продолжить движение ни вперед, ни назад из-за скользкой поверхности", – написали в официальном Telegram-канале республиканского МЧС.
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
Спасатели КРЫМ-СПАС оказали помощь 10 туристам
1 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
Спасатели КРЫМ-СПАС оказали помощь 10 туристам
2 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
На помощь туристам прибыли 6 спасателей и 3 единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "Крым-Спас" сопроводили 3 взрослых и 4 несовершеннолетних к служебным автомобилям. Их доставили в Симферополь. Три туриста-водителя отказались от эвакуации. Решать вопрос по эвакуации машин из горнолесной зоны им придется самостоятельно, добавили в МЧС.
Ранее в Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали туристов, которым понадобилась помощь из-за сложных погодных условий.
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