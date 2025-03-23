https://crimea.ria.ru/20250323/v-krymu-spasli-v-gorakh-chetverykh-detey-i-shesterykh-vzroslykh--1145161296.html

В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых

В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых - РИА Новости Крым, 23.03.2025

В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых

Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T12:11

2025-03-23T12:11

2025-03-23T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.На помощь туристам прибыли 6 спасателей и 3 единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "Крым-Спас" сопроводили 3 взрослых и 4 несовершеннолетних к служебным автомобилям. Их доставили в Симферополь. Три туриста-водителя отказались от эвакуации. Решать вопрос по эвакуации машин из горнолесной зоны им придется самостоятельно, добавили в МЧС.Ранее в Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали туристов, которым понадобилась помощь из-за сложных погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в мореВ Феодосии мужчина застрял в цистернеВ горах под Судаком спасатели помогли женщине

https://crimea.ria.ru/20250322/v-krymu-spasli-zhenschinu-u-peschernogo-goroda-chufut-kale-1145154311.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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