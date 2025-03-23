В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых
В горах Крыма спасли четверых детей и шестерых взрослых - МЧС
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
"В 19:15 поступило сообщение, что в районе источника Сулух-Оба 10 туристов, из них 4 несовершеннолетних, на трех авто застряли на крутом склоне. Они остановились и не могут продолжить движение ни вперед, ни назад из-за скользкой поверхности", – написали в официальном Telegram-канале республиканского МЧС.
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
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Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
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Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь 10 туристам
© МЧС Республики Крым
На помощь туристам прибыли 6 спасателей и 3 единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "Крым-Спас" сопроводили 3 взрослых и 4 несовершеннолетних к служебным автомобилям. Их доставили в Симферополь. Три туриста-водителя отказались от эвакуации. Решать вопрос по эвакуации машин из горнолесной зоны им придется самостоятельно, добавили в МЧС.
Ранее в Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали туристов, которым понадобилась помощь из-за сложных погодных условий.
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