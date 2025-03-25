https://crimea.ria.ru/20250325/borolas-za-krym-kerchanka-vzyala-bronzu-po-tkhekvondo-na-chempionate-rossii-1145225109.html

Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России

Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России

На чемпионате России по тхэквондо в Сочи керчанка Арианна Корзун завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T21:48

2025-03-25T21:48

2025-03-25T20:45

керчь

сочи

крым

краснодарский край

новости

новости крыма

спорт

награды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145225784_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_7ec16179c915e6632b7ca21a1951fdd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На чемпионате России по тхэквондо в Сочи керчанка Арианна Корзун завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства республики.Арианна Корзун представляла сборную Крыма. Спортсменка стала бронзовым призером среди девушек в категории 50 килограммов. В соревнованиях участвовало больше 1500 спортсменов из разных регионов России.Ранее сообщали, что крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке появился новый спортивный комплексРусские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весныКрымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин

керчь

сочи

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, сочи, крым, краснодарский край, новости, новости крыма, спорт, награды