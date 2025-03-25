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Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
На чемпионате России по тхэквондо в Сочи керчанка Арианна Корзун завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T21:48
2025-03-25T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На чемпионате России по тхэквондо в Сочи керчанка Арианна Корзун завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства республики.Арианна Корзун представляла сборную Крыма. Спортсменка стала бронзовым призером среди девушек в категории 50 килограммов. В соревнованиях участвовало больше 1500 спортсменов из разных регионов России.Ранее сообщали, что крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке появился новый спортивный комплексРусские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весныКрымчане взяли золото на региональных соревнованиях по киокушин
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Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России

Крымчанка завоевала бронзу по тхеквондо на чемпионате России

21:48 25.03.2025
 
© Пресс-служба администрации КерчиКрымчанка завоевала бронзу по тхеквондо на чемпионате России
Крымчанка завоевала бронзу по тхеквондо на чемпионате России
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. На чемпионате России по тхэквондо в Сочи керчанка Арианна Корзун завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства республики.

"На чемпионате и первенстве России по тхэквондо керчанка Арианна Корзун завоевала бронзу. Соревнования проходили в Сочи", – сказано в сообщении.

Арианна Корзун представляла сборную Крыма. Спортсменка стала бронзовым призером среди девушек в категории 50 килограммов. В соревнованиях участвовало больше 1500 спортсменов из разных регионов России.
Ранее сообщали, что крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу.
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