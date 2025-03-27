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Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ
Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ
Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation вербуют россиян и пытаются получить доступ к секретным данным о стратегической авиации... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T11:06
2025-03-27T11:06
2025-03-27T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation вербуют россиян и пытаются получить доступ к секретным данным о стратегической авиации России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.RAND Corporation – американская экспертно-аналитическая организация, которая работает в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии, уточнили в ФСБ. Основным направлением является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах благополучия и нацбезопасности США, разработка концепций и выявление стратегических проблем. Значительная часть исследований организации, посвященная безопасности США, засекречена, добавили в ФСБ.Согласно сообщению силовиков, RAND финансируют федеральные агентства США, правительства штатов, а также власти, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сша, безопасность, европа, воздушно-космический силы (вкс), в мире, новости
Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ
Спецслужбы Киева под прикрытием корпорации из США хотят похитить секретные данные России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation вербуют россиян и пытаются получить доступ к секретным данным о стратегической авиации России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.
RAND Corporation – американская экспертно-аналитическая организация, которая работает в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии, уточнили в ФСБ. Основным направлением является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах благополучия и нацбезопасности США, разработка концепций и выявление стратегических проблем. Значительная часть исследований организации, посвященная безопасности США, засекречена, добавили в ФСБ.
Согласно сообщению силовиков, RAND финансируют федеральные агентства США, правительства штатов, а также власти, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.
В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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