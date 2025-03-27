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Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ

Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ

Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation вербуют россиян и пытаются получить доступ к секретным данным о стратегической авиации... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T11:06

2025-03-27T11:06

2025-03-27T11:05

украина

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation вербуют россиян и пытаются получить доступ к секретным данным о стратегической авиации России, численности и дислокации подразделений Вооруженных сил в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.RAND Corporation – американская экспертно-аналитическая организация, которая работает в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии, уточнили в ФСБ. Основным направлением является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах благополучия и нацбезопасности США, разработка концепций и выявление стратегических проблем. Значительная часть исследований организации, посвященная безопасности США, засекречена, добавили в ФСБ.Согласно сообщению силовиков, RAND финансируют федеральные агентства США, правительства штатов, а также власти, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации.В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сша, безопасность, европа, воздушно-космический силы (вкс), в мире, новости