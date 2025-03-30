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Трамп пригрозил России новыми санкциями - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Трамп пригрозил России новыми санкциями
Трамп пригрозил России новыми санкциями - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Трамп пригрозил России новыми санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичную пошлину в размере 25% на экспорт российской нефти, если Белый дом решит, что Москва препятствует... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T17:24
2025-03-30T17:27
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичную пошлину в размере 25% на экспорт российской нефти, если Белый дом решит, что Москва препятствует достижению мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News.По данным телеканала, Трамп заявил, что в этом случае страны, которые покупают российскую нефть, "не смогут вести свой бизнес в США" и будут платить от 25% до 50% пошлины при покупке нести из РФ.Президент США добавил, что в скором времени планирует провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.В Кремле сообщили, что первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, санкции, санкции против россии, сша, россия, владимир путин (политик), украина, новости, в мире
Трамп пригрозил России новыми санкциями

Трамп пригрозил ввести пошлины на нефть из РФ в случае провала урегулирования на Украине

17:24 30.03.2025 (обновлено: 17:27 30.03.2025)
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичную пошлину в размере 25% на экспорт российской нефти, если Белый дом решит, что Москва препятствует достижению мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине, и если я буду считать, что это была вина России – чего может и не быть, – но если я буду считать, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитирует американского лидера ведущая NBC News.

По данным телеканала, Трамп заявил, что в этом случае страны, которые покупают российскую нефть, "не смогут вести свой бизнес в США" и будут платить от 25% до 50% пошлины при покупке нести из РФ.
"Будет введен 25-процентный тариф на нефть и другие товары, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы", - добавил Трамп.
Президент США добавил, что в скором времени планирует провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
В Кремле сообщили, что первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать.
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