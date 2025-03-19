https://crimea.ria.ru/20250319/kiev-gotov-k-prekrascheniyu-ognya---zelenskiy-posle-razgovora-s-trampom-1145068942.html

Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом

Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом

Киев готов к частичному прекращению огня. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским президентом... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T22:29

2025-03-19T22:29

2025-03-19T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Киев готов к частичному прекращению огня. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.Он также заявил, что в разговоре с Трампом подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".Президент США Дональд Трампранее в среду заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.После этого Блумберг со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский в этом телефонном разговоре заявил о согласии Украины на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В Белом доме сообщили, что США продолжат передавать Киеву оружие и разведданные и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности".Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30-дневное перемирие на Украине - что Путин ответил ТрампуНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем ЗеленскогоСША обсуждают с Киевом будущее разделение территорий

https://crimea.ria.ru/20250319/tramp-okazalsya-prav-v-ssha-priznali-10-letnyuyu-dezinformatsiyu-pro-ukrainu-1145045830.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, новости, сша, дональд трамп, новости сво, политика