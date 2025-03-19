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Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
Киев готов к частичному прекращению огня. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским президентом... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T22:29
2025-03-19T22:36
владимир зеленский
украина
новости
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Киев готов к частичному прекращению огня. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.Он также заявил, что в разговоре с Трампом подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".Президент США Дональд Трампранее в среду заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.После этого Блумберг со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский в этом телефонном разговоре заявил о согласии Украины на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В Белом доме сообщили, что США продолжат передавать Киеву оружие и разведданные и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности".Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30-дневное перемирие на Украине - что Путин ответил ТрампуНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем ЗеленскогоСША обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
https://crimea.ria.ru/20250319/tramp-okazalsya-prav-v-ssha-priznali-10-letnyuyu-dezinformatsiyu-pro-ukrainu-1145045830.html
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владимир зеленский, украина, новости, сша, дональд трамп, новости сво, политика
Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом

Зеленский: Киев готов к прекращению огня

22:29 19.03.2025 (обновлено: 22:36 19.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Киев готов к частичному прекращению огня. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
"Американская сторона предложила безусловное прекращение огня на линии фронта и Украина тоже приняла это предложение. Мы будем работать дальше над тем, чтобы это произошло. Считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что в разговоре с Трампом подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре и это будет "один из первых шагов к полному завершению войны".
"Считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и благодаря американскому лидерству можно добиться продолжительного мира уже в этом году", - написал Зеленский.
Президент США Дональд Трампранее в среду заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.
После этого Блумберг со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский в этом телефонном разговоре заявил о согласии Украины на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В Белом доме сообщили, что США продолжат передавать Киеву оружие и разведданные и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности".
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.
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