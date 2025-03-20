Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/v-feodosii-desyatki-ulits-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1145065397.html
В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды
В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды
В Феодосии из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе десятки улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T10:02
2025-03-20T10:18
новости
жкх
жкх крыма и севастополя
вода крыма
вода в крыму
общество
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076744_0:44:1618:954_1920x0_80_0_0_77cf067f6da50f605fb487b4e46bcd21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе десятки улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение запланировано на период с 23 часов 20 марта до 13 часов 21 числа.В указанное время без воды останутся улицы Володарского, Краснодарская, 1-й,2-й, 3-й Щебетовский, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, К.Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3 Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское шоссе, Кирова, Назукина, В.Коробкова, Десантников, Победы, 1 Мая, Стамова, Свердлова, Г. Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Борисова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циолковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.Кроме того, воды не будет по проспектам Айвазовского и Адмиральскому бульвару, на Фонтанной площади, в Кирпичном тупике и переулках Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Айвазовского, Узком, Фурманова.Также в указанное время водоснабжение частично отключат в феодосийских селах Солнечное и Ближнее. Жителей обещают обеспечить привозной водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут"Вода Крыма" прощает пени должникам - условияЖителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076744_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_97bcb7188af9ba505bd93ccd8555771d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, жкх, жкх крыма и севастополя, вода крыма, вода в крыму, общество, феодосия
В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды

В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды из-за ремонта

10:02 20.03.2025 (обновлено: 10:18 20.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе десятки улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, отключение запланировано на период с 23 часов 20 марта до 13 часов 21 числа.
В указанное время без воды останутся улицы Володарского, Краснодарская, 1-й,2-й, 3-й Щебетовский, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, К.Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3 Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское шоссе, Кирова, Назукина, В.Коробкова, Десантников, Победы, 1 Мая, Стамова, Свердлова, Г. Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Борисова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циолковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.
Кроме того, воды не будет по проспектам Айвазовского и Адмиральскому бульвару, на Фонтанной площади, в Кирпичном тупике и переулках Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Айвазовского, Узком, Фурманова.
Также в указанное время водоснабжение частично отключат в феодосийских селах Солнечное и Ближнее. Жителей обещают обеспечить привозной водой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут
"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях
 
НовостиЖКХЖКХ Крыма и СевастополяВода КрымаВода в КрымуОбществоФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54СТО горит в центре Ялты
11:40Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
11:35Сколько АЭС на Украине
11:28Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
11:08Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха
10:55В Энгельсе и районе введен режим ЧС
10:45Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
10:33Движение в центре Севастополя перекрыто
10:29Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией
10:14В Крыму спасли буренку из трехметровой ямы
10:02В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды
09:43В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
09:34С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах
09:29ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
09:15В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие
08:43В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
08:35День весеннего равноденствия – инфографика
08:11Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
07:43Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
07:36После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
Лента новостейМолния