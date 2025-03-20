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В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды

В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды

В Феодосии из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе десятки улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T10:02

2025-03-20T10:02

2025-03-20T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе десятки улиц более чем на сутки останутся без воды. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение запланировано на период с 23 часов 20 марта до 13 часов 21 числа.В указанное время без воды останутся улицы Володарского, Краснодарская, 1-й,2-й, 3-й Щебетовский, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, К.Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3 Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское шоссе, Кирова, Назукина, В.Коробкова, Десантников, Победы, 1 Мая, Стамова, Свердлова, Г. Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова, Борисова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циолковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.Кроме того, воды не будет по проспектам Айвазовского и Адмиральскому бульвару, на Фонтанной площади, в Кирпичном тупике и переулках Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Айвазовского, Узком, Фурманова.Также в указанное время водоснабжение частично отключат в феодосийских селах Солнечное и Ближнее. Жителей обещают обеспечить привозной водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут"Вода Крыма" прощает пени должникам - условияЖителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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