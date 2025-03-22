https://crimea.ria.ru/20250322/rezhim-chs-vveli-na-territorii-postradavshikh-ot-padeniya-bpla-domov-v-rostove-1145147266.html
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове
Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T13:58
2025-03-22T13:58
2025-03-22T13:58
новости
режим чс
ростов-на-дону
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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новости, режим чс, ростов-на-дону, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове-на-Дону