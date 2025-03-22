https://crimea.ria.ru/20250322/rezhim-chs-vveli-na-territorii-postradavshikh-ot-padeniya-bpla-domov-v-rostove-1145147266.html

Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове

Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове

Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T13:58

2025-03-22T13:58

2025-03-22T13:58

новости

режим чс

ростов-на-дону

ростовская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145147150_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b68aef9372249e3da3ca27137ab131e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, режим чс, ростов-на-дону, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия