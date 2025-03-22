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Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове
Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T13:58
2025-03-22T13:58
новости
режим чс
ростов-на-дону
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html
ростов-на-дону
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новости, режим чс, ростов-на-дону, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове

Режим ЧС ввели на территории пострадавших от падения БПЛА домов в Ростове-на-Дону

13:58 22.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону
Последствия взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.
"На территории многоквартирных домов на улице Горсоветская, 49/1 и 49/2, введен режим чрезвычайной ситуации на время ликвидации последствий падения БПЛА, которое произошло 21 марта", - говорится в сообщении.
Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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