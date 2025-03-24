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Над Крымом сбили два беспилотника

Над Крымом сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Над Крымом сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T07:19

2025-03-24T07:19

2025-03-24T07:28

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

крым

новости крыма

министерство обороны рф

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 дронов уничтожены над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуПутин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью КрымаВ Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, министерство обороны рф, пво