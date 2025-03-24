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Над Крымом сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Над Крымом сбили два беспилотника
Над Крымом сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Над Крымом сбили два беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T07:19
2025-03-24T07:28
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 дронов уничтожены над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуПутин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью КрымаВ Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост
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атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, министерство обороны рф, пво
Над Крымом сбили два беспилотника

Над Крымом за ночь уничтожены два беспилотника ВСУ – Минобороны

07:19 24.03.2025 (обновлено: 07:28 24.03.2025)
 
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Боевая работа расчетов ПЗРК Игла - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов…, два БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, 12 дронов уничтожены над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.
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