https://crimea.ria.ru/20250324/nad-krymom-sbili-dva-bespilotnika---1145173707.html
Над Крымом сбили два беспилотника
Над Крымом сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Над Крымом сбили два беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T07:19
2025-03-24T07:19
2025-03-24T07:28
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два – над Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 12 дронов уничтожены над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуПутин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью КрымаВ Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, министерство обороны рф, пво
Над Крымом сбили два беспилотника
Над Крымом за ночь уничтожены два беспилотника ВСУ – Минобороны
07:19 24.03.2025 (обновлено: 07:28 24.03.2025)