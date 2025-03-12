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Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов

Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T11:25

2025-03-12T11:25

2025-03-12T11:32

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновАксенов оценил безопасность КрымаПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

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2025

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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, владимир путин (политик)