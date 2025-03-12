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Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов
Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T11:25
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крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновАксенов оценил безопасность КрымаПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, владимир путин (политик)
Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов

Путин получает прямые доклады о ситуации с обеспечением безопасности Крыма – Аксенов

11:25 12.03.2025 (обновлено: 11:32 12.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.
"Мы все – и власти, и военные, и правоохранители – работаем как одна команда. Вся информация со всех источников в конечном итоге сходится ко мне, и я докладываю главе государства напрямую. Его решения обеспечивают скорость реализации мер в части обороны и обеспечения безопасности Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.
"Все, в том числе наш противник, понимают, что никакая сухопутная операция Крыму гарантированно не угрожает", - подчеркнул руководитель региона.
Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.
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