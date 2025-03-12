Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов
Путин получает прямые доклады о ситуации с обеспечением безопасности Крыма – Аксенов
11:25 12.03.2025 (обновлено: 11:32 12.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с безопасностью республики и принимаемых для ее обеспечения мерах.
"Мы все – и власти, и военные, и правоохранители – работаем как одна команда. Вся информация со всех источников в конечном итоге сходится ко мне, и я докладываю главе государства напрямую. Его решения обеспечивают скорость реализации мер в части обороны и обеспечения безопасности Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.
"Все, в том числе наш противник, понимают, что никакая сухопутная операция Крыму гарантированно не угрожает", - подчеркнул руководитель региона.
Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.
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