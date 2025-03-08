В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост
Российские военные и силовики готовы к отражению любых атак на Крымский мост – Цеков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российские военнослужащие и сотрудники спецслужб постоянно готовы к отражению любых атак на Крымский мост, независим от того, что по этому поводу говорят в Киеве. Об этом РИА Новости Крым заявил первый зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков.
Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian сообщил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить Крымский мост. Как отмечается в публикации, он "выразил оптимизм" по поводу того, что Киев сможет "разрушить" транспортный переход.
"Любой нормальный человек понимает, что если какая-то операция готовится, то о ней не сообщают публично. Но независимо от того, предупреждают они или нет, я уверен, что после двух терактов, совершенных против Крымского моста, мы находимся в постоянной готовности к другим возможным атакам", - сказал Цеков.
Первый вице-спикер парламента Крыма также отметил, что за все время после второго теракта ВСУ уже десятки раз пытались бить по Крымскому мосту ракетами, дронами и безэкипажными катерами, но все эти атаки были отражены.
Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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