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Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T12:57
2023-10-14T12:57
2023-10-14T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщает в субботу пресс-служба Росавтодора.По данным ведомства, на установку временной инфраструктуры, демонтаж поврежденных пролетов, сборку, доставку и установку новых мостовых пролетов, а также на асфальтовые работы, восстановление систем дренажа, освещения и транспортной безопасности рабочим потребовалось всего 88 дней.Как уточнил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, опережение сроков составило 18 дней.14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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РИА Новости Крым
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росавтодор, крым, краснодарский край, керчь, тамань, новости крыма, марат хуснуллин, логистика, правительство россии
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
Росавтодор: Крымский мост полностью восстановлен с большим опережением графика
12:57 14.10.2023 (обновлено: 13:12 14.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщает в субботу пресс-служба Росавтодора.
"Все работы на пролетах перехода через Керченский пролив завершены. Движение для легкового автотранспорта и пассажирских автобусов открыто по четырем полосам", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, на установку временной инфраструктуры, демонтаж поврежденных пролетов, сборку, доставку и установку новых мостовых пролетов, а также на асфальтовые работы, восстановление систем дренажа, освещения и транспортной безопасности рабочим потребовалось всего 88 дней.
Как уточнил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, опережение сроков составило 18 дней.
"Вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона", – уточнил Хуснуллин детали.
14 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил
о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал
Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".