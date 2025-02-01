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Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения света
Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения света
В семи областях Украины введены аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. Об этом заявили в Укрэнерго. РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T09:51
2025-02-01T10:26
украина
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В семи областях Украины введены аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. Об этом заявили в Укрэнерго.В течение ночи удары пришлись по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям, в регионах повреждена инфраструктура, в том числе энергетическая. О повреждении объектов инфраструктуры в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. По его данным, в регионе зафиксировано 514 взрывов.О ракетных ударах по Одессе в ночь на субботу сообщил глава местной военно-гражданской администрации Олег Киппер. Как пишет РИА Новости, удары пришлись по нефтехранилищу и складам в городе Измаил Одесской области.По данным украинских СМИ, две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, также громко было в Киевской и Полтавской областях. Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Вслед за этим компания "Укрэнерго" сообщила об авариях в семи регионах.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемСерия мощных взрывов прогремела в ОдессеУдары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
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украина, взрыв, удары по украине, энергосистема украины, укрэнерго, в мире, новости, киев, киевская область, харьковская область, одесса, одесская область, полтавская область, запорожье, хмельницкая область
Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения света

На Украине после серии мощных взрывов ввели аварийное отключение электричества

09:51 01.02.2025 (обновлено: 10:26 01.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В семи областях Украины введены аварийные отключения электричества из-за серии мощных взрывов. Об этом заявили в Укрэнерго.
В течение ночи удары пришлись по Одессе, Киеву и Киевской области, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областям, в регионах повреждена инфраструктура, в том числе энергетическая.
О повреждении объектов инфраструктуры в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. По его данным, в регионе зафиксировано 514 взрывов.
О ракетных ударах по Одессе в ночь на субботу сообщил глава местной военно-гражданской администрации Олег Киппер. Как пишет РИА Новости, удары пришлись по нефтехранилищу и складам в городе Измаил Одесской области.
По данным украинских СМИ, две серии взрывов прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, также громко было в Киевской и Полтавской областях.
"Повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе. Без света остаются 164 бытовых и один юридический потребитель", - сказано в сообщении Полтавской военной администрации.
Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Вслед за этим компания "Укрэнерго" сообщила об авариях в семи регионах.
"В связи с ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - сообщили утром в субботу в пресс-службе энергопоставляющего предприятия.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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