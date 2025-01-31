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Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием
Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием
Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T12:43
2025-01-31T12:52
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение недели были поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.29 января две серии взрывов прогремели в Киеве. Днем раньше громко было в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах. В регионах были повреждены промышленные предприятия и объекты энергетики.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове прогремели мощные взрывыУдары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областяхГрупповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, удары по украине
Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием

Армия России нанесла семь высокоточных групповых ударов по оборонке Украины за неделю

12:43 31.01.2025 (обновлено: 12:52 31.01.2025)
 
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© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 25 по 31 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, в течение недели были поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
29 января две серии взрывов прогремели в Киеве. Днем раньше громко было в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах. В регионах были повреждены промышленные предприятия и объекты энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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