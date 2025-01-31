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Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием

Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием

Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T12:43

2025-01-31T12:43

2025-01-31T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в течение недели были поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.29 января две серии взрывов прогремели в Киеве. Днем раньше громко было в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах. В регионах были повреждены промышленные предприятия и объекты энергетики.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове прогремели мощные взрывыУдары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областяхГрупповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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