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Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях
Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях
В течение минувшей ночи и ранним утром серии мощных взрывов прогремели в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах на фоне воздушной тревоги... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T08:09
2025-01-28T08:00
украина
взрыв
новости
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одесса
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сумы
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киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи и ранним утром серии мощных взрывов прогремели в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах на фоне воздушной тревоги. Сирена звучала также в Киеве, Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщали власти и местные СМИ.Несколько взрывов прозвучали ночью в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что на месте одного из них возник пожар.Также взрывы этой ночью раздавались в Чернигове, Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах.По данным украинских СМИ, сигнал воздушной тревоге звучал ночью в Киеве, Винницкой и Житомирской областях.Ранним утром серия взрывов прогремела в Одессе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, взрыв, новости, харьков, одесса, чернигов, кривой рог, сумы, житомирская область, киев, винницкая область
Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях

Взрывы на Украине сериями гремели всю ночь в нескольких областях страны

08:09 28.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи и ранним утром серии мощных взрывов прогремели в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах на фоне воздушной тревоги. Сирена звучала также в Киеве, Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщали власти и местные СМИ.
Несколько взрывов прозвучали ночью в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что на месте одного из них возник пожар.

"По уточненной информации – удар пришелся по территории предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы", – написал Терехов в своем Telegram-канале.

Также взрывы этой ночью раздавались в Чернигове, Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах.
По данным украинских СМИ, сигнал воздушной тревоге звучал ночью в Киеве, Винницкой и Житомирской областях.
Ранним утром серия взрывов прогремела в Одессе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаВзрывНовостиХарьковОдессаЧерниговКривой РогСумыЖитомирская областьКиевВинницкая область
 
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