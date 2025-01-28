https://crimea.ria.ru/20250128/udary-po-ukraine-serii-vzryvov-progremeli-nochyu-v-neskolkikh-oblastyakh-1143728381.html

Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях

Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Удары по Украине: серии взрывов прогремели ночью в нескольких областях

В течение минувшей ночи и ранним утром серии мощных взрывов прогремели в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах на фоне воздушной тревоги... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T08:09

2025-01-28T08:09

2025-01-28T08:00

украина

взрыв

новости

харьков

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сумы

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киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи и ранним утром серии мощных взрывов прогремели в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах на фоне воздушной тревоги. Сирена звучала также в Киеве, Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщали власти и местные СМИ.Несколько взрывов прозвучали ночью в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что на месте одного из них возник пожар.Также взрывы этой ночью раздавались в Чернигове, Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах.По данным украинских СМИ, сигнал воздушной тревоге звучал ночью в Киеве, Винницкой и Житомирской областях.Ранним утром серия взрывов прогремела в Одессе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области и сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьков

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кривой рог

сумы

житомирская область

киев

винницкая область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, харьков, одесса, чернигов, кривой рог, сумы, житомирская область, киев, винницкая область