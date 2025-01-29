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Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве

Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве

В Киеве в среду утром звучат повторные взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Киеве в среду утром звучат повторные взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Ранее он сообщал о взрывах и падении обломков в Дарницком районе. По его данным, повреждено отдельно стоящее строение проходной депо у станции метро.Утром прогремели взрывы и в Антоновке на украинской стороне Херсонской области, заявил глава военной администрации Александр Прокудин. Воздушная тревога была объявлена и в Полтавской области.Под ударом была и Одесская область. Как заявил глава военной администрации Олег Кипер, взрывы прогремели в Измайловском районе.В ночь на среду громко было в подконтрольной Украине части Запорожской области. По данным назначенного Киевом главы военной администрации Ивана Федорова, зафиксировано 450 взрывов в восьми населенных пунктах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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