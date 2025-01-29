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Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
В Киеве в среду утром звучат повторные взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T10:19
2025-01-29T10:19
2025-01-29T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Киеве в среду утром звучат повторные взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Ранее он сообщал о взрывах и падении обломков в Дарницком районе. По его данным, повреждено отдельно стоящее строение проходной депо у станции метро.Утром прогремели взрывы и в Антоновке на украинской стороне Херсонской области, заявил глава военной администрации Александр Прокудин. Воздушная тревога была объявлена и в Полтавской области.Под ударом была и Одесская область. Как заявил глава военной администрации Олег Кипер, взрывы прогремели в Измайловском районе.В ночь на среду громко было в подконтрольной Украине части Запорожской области. По данным назначенного Киевом главы военной администрации Ивана Федорова, зафиксировано 450 взрывов в восьми населенных пунктах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, киев, виталий кличко, взрыв, удары по украине, в мире, новости, полтавская область, одесская область, херсон, запорожье
Удары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
В Киеве второй раз за утро гремят взрывы
10:19 29.01.2025 (обновлено: 10:27 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Киеве в среду утром звучат повторные взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о взрывах
и падении обломков в Дарницком районе. По его данным, повреждено отдельно стоящее строение проходной депо у станции метро.
Утром прогремели взрывы и в Антоновке на украинской стороне Херсонской области, заявил глава военной администрации Александр Прокудин.
Воздушная тревога была объявлена и в Полтавской области.
Под ударом была и Одесская область. Как заявил глава военной администрации Олег Кипер, взрывы прогремели в Измайловском районе.
В ночь на среду громко было в подконтрольной Украине части Запорожской области. По данным назначенного Киевом главы военной администрации Ивана Федорова, зафиксировано 450 взрывов в восьми населенных пунктах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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