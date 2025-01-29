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В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве в среду утром прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T07:14
2025-01-29T07:22
украина
киев
виталий кличко
удары по украине
взрыв
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Киеве в среду утром прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Кличко уточнил, что в результате повреждено отдельно стоящее строение проходной депо.Согласно данным киевской военной администрации, сирены воздушной тревоги включили в городе в 06:28, опасность отменили около 7 часов утра.Накануне ночью и ранним утром серия мощных взрывов прогремела в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах. Сирена звучала также в Киеве, Винницкой и Житомирской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, киев, виталий кличко, удары по украине, взрыв, в мире, новости
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве утром в среду прогремел взрыв

07:14 29.01.2025 (обновлено: 07:22 29.01.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Киеве в среду утром прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Обломки беспилотника упали недалеко от станции метро в Дарницком районе. На место следуют все службы", - написал он в Telegram-канале.
Кличко уточнил, что в результате повреждено отдельно стоящее строение проходной депо.
Согласно данным киевской военной администрации, сирены воздушной тревоги включили в городе в 06:28, опасность отменили около 7 часов утра.
Накануне ночью и ранним утром серия мощных взрывов прогремела в Харькове, а также Одессе, Чернигове, Кривом Роге и Сумах. Сирена звучала также в Киеве, Винницкой и Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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