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Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты
Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты
Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:53
2025-01-24T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.Мощные взрывы прогремели, в частности, в ночь на пятницу в различных регионах Украины, сообщали ранее украинские СМИ и мониторинговые каналы.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районахНа Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в КиевеВзрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты
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новости, коллегия минобороны рф, украина, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк)
Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты

Восемь групповых ударов нанесли ВС РФ по Украине за неделю - Минобороны

12:53 24.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"С 18 по 24 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Мощные взрывы прогремели, в частности, в ночь на пятницу в различных регионах Украины, сообщали ранее украинские СМИ и мониторинговые каналы.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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