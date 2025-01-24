Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты
Восемь групповых ударов нанесли ВС РФ по Украине за неделю - Минобороны
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"С 18 по 24 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Мощные взрывы прогремели, в частности, в ночь на пятницу в различных регионах Украины, сообщали ранее украинские СМИ и мониторинговые каналы.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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