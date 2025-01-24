https://crimea.ria.ru/20250124/gruppovye-udary-po-ukraine-razbity-gazo-energeticheskie-obekty-1143622040.html

Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты

Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объекты

Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T12:53

2025-01-24T12:53

2025-01-24T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.Мощные взрывы прогремели, в частности, в ночь на пятницу в различных регионах Украины, сообщали ранее украинские СМИ и мониторинговые каналы.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районахНа Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в КиевеВзрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты

https://crimea.ria.ru/20250124/na-ukraine-nochyu-gremeli-moschnye-vzryvy-1143615003.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, коллегия минобороны рф, украина, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк)