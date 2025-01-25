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В Харькове прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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В Харькове прогремели мощные взрывы
В Харькове прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Харькове прогремели мощные взрывы
В Харькове прогремели несколько мощных взрывов, власти предупредили о перебоях с электроснабжением и водой. Об этом сообщают местные чиновники и СМИ. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T16:34
2025-01-25T16:34
украина
харьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Харькове прогремели несколько мощных взрывов, власти предупредили о перебоях с электроснабжением и водой. Об этом сообщают местные чиновники и СМИ.По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксированы прилеты в Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.По информации украинских СМИ, в городе было поражено административное здание, один их ударов пришелся по подстанции 110 кВ. В ряде районов наблюдаются перебои со светом.В субботу, по данным РИА Новости, ударами ВС РФ были поражены склады и военные объекты промышленности Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛАГрупповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объектыУдары по Украине: поражена критическая инфраструктура
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украина, харьков, взрыв, удары по украине, в мире, новости, энергосистема украины
В Харькове прогремели мощные взрывы

В Харькове после серии мощных взрывов начались перебои с электроснабжением

16:34 25.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Харькове прогремели несколько мощных взрывов, власти предупредили о перебоях с электроснабжением и водой. Об этом сообщают местные чиновники и СМИ.
По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксированы прилеты в Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.

"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением", - написал он в Telegram-канале.

По информации украинских СМИ, в городе было поражено административное здание, один их ударов пришелся по подстанции 110 кВ. В ряде районов наблюдаются перебои со светом.
В субботу, по данным РИА Новости, ударами ВС РФ были поражены склады и военные объекты промышленности Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаХарьковВзрывУдары по УкраинеВ миреНовостиЭнергосистема Украины
 
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