https://crimea.ria.ru/20250125/v-kharkove-progremeli-moschnye-vzryvy-1143656903.html
В Харькове прогремели мощные взрывы
В Харькове прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Харькове прогремели мощные взрывы
В Харькове прогремели несколько мощных взрывов, власти предупредили о перебоях с электроснабжением и водой. Об этом сообщают местные чиновники и СМИ. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T16:34
2025-01-25T16:34
2025-01-25T16:34
украина
харьков
взрыв
удары по украине
в мире
новости
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142975034_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d600d7c50d6f5acb2b08d257d01b2bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Харькове прогремели несколько мощных взрывов, власти предупредили о перебоях с электроснабжением и водой. Об этом сообщают местные чиновники и СМИ.По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксированы прилеты в Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.По информации украинских СМИ, в городе было поражено административное здание, один их ударов пришелся по подстанции 110 кВ. В ряде районов наблюдаются перебои со светом.В субботу, по данным РИА Новости, ударами ВС РФ были поражены склады и военные объекты промышленности Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛАГрупповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объектыУдары по Украине: поражена критическая инфраструктура
украина
харьков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142975034_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ddf9ed76b4f0b7a21d984c225faddc38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьков, взрыв, удары по украине, в мире, новости, энергосистема украины
В Харькове прогремели мощные взрывы
В Харькове после серии мощных взрывов начались перебои с электроснабжением
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Харькове прогремели несколько мощных взрывов, власти предупредили о перебоях с электроснабжением и водой. Об этом сообщают местные чиновники и СМИ.
По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксированы прилеты в Холодногорском, Шевченковском и Киевском районах.
"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением", - написал он в Telegram-канале.
По информации украинских СМИ, в городе было поражено административное здание, один их ударов пришелся по подстанции 110 кВ. В ряде районов наблюдаются перебои со светом.
В субботу, по данным РИА Новости, ударами ВС РФ были поражены склады и военные объекты промышленности
Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: