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Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях

Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях

ВС РФ поразили склады и военные объекты промышленности разбиты в Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T14:20

2025-01-25T14:20

2025-01-25T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили склады и военные объекты промышленности разбиты в Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье."В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа. Накануне в Алексеевку заехало пополнение ВСУ. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села", – сообщил координатор сопротивления Сергей Лебедев. Также, по его информации, взрывы зафиксированы в Черкассах. Один удар пришелся на военную часть, еще два – в направлении аэропорта. Еще один - в направлении "Химпоселка", промзоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.По данным координатора сопротивления, удары зафиксированы и по военному аэродрому в Староконстантинове, расположенному в Хмельницкой области. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией.Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, вооруженные силы россии, новости сво, взрыв