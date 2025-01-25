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Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях
Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях
ВС РФ поразили склады и военные объекты промышленности разбиты в Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T14:20
2025-01-25T14:56
новости
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили склады и военные объекты промышленности разбиты в Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье."В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа. Накануне в Алексеевку заехало пополнение ВСУ. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села", – сообщил координатор сопротивления Сергей Лебедев. Также, по его информации, взрывы зафиксированы в Черкассах. Один удар пришелся на военную часть, еще два – в направлении аэропорта. Еще один - в направлении "Химпоселка", промзоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.По данным координатора сопротивления, удары зафиксированы и по военному аэродрому в Староконстантинове, расположенному в Хмельницкой области. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией.Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, украина, вооруженные силы россии, новости сво, взрыв
Удары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях

Удары по Украине - склады и объекты промышленности разбиты в трех областях

14:20 25.01.2025 (обновлено: 14:56 25.01.2025)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили склады и военные объекты промышленности разбиты в Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
"В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа. Накануне в Алексеевку заехало пополнение ВСУ. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села", – сообщил координатор сопротивления Сергей Лебедев.
Также, по его информации, взрывы зафиксированы в Черкассах. Один удар пришелся на военную часть, еще два – в направлении аэропорта. Еще один - в направлении "Химпоселка", промзоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.
По данным координатора сопротивления, удары зафиксированы и по военному аэродрому в Староконстантинове, расположенному в Хмельницкой области. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией.
Российская армия за неделю нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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