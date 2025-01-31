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Серия мощных взрывов прогремела в Одессе

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T21:03

2025-01-31T21:03

2025-01-31T21:20

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удары по украине

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.Ранее в пятницу вечером в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.О еще нескольких взрывах заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер."Опять мощные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, украина, новости, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии