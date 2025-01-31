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Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T21:03
2025-01-31T21:20
одесса
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новости
удары по украине
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.Ранее в пятницу вечером в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.О еще нескольких взрывах заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер."Опять мощные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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одесса, украина, новости, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Серия мощных взрывов прогремела в Одессе

В Одессе прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги

21:03 31.01.2025 (обновлено: 21:20 31.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Ранее в пятницу вечером в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
"В городе слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова.
О еще нескольких взрывах заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Опять мощные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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ОдессаУкраинаНовостиУдары по УкраинеУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
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