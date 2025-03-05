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Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин
Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин
Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу избранного президента Абхазии Бадры Гунбы продолжить гуманитарные поставки электричества в... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T20:47
2025-03-05T20:47
владимир путин (политик)
россия
абхазия
политика
новости
сотрудничество
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу избранного президента Абхазии Бадры Гунбы продолжить гуманитарные поставки электричества в республику в период энергодефицита. Об этом шла речь на встрече двух лидеров в Кремле.Гунба напомнил, что в конце прошлого года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные отключения до 11 часов в сутки. Благодаря поддержке России республике удалось решить проблему энергодефицита, но на данный момент объем гуманитарного перетока электроэнергии из РФ, по словам абхазского лидера, "фактически исчерпан"."Пользуясь случаем, хотел бы обратится за поддержкой до окончания энергодефицита – это ориентировочно до середины апреля – поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения острых проблем нашей страны", – обратился Гунба к российскому лидеру."Хорошо, все сделаем", – ответил Путин.Президент РФ также добавил, что даст указание доработать вопросы по продолжению реализации программы двойного российско-абхазского гражданства.В ходе встречи Гунба подчеркнул, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии – как военно-политической, так и социально-экономической. Народ Абхазии, по его словам, ощущает эту поддержку.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии. За Гунбу проголосовали 54,73%, оппозиционера Адгура Ардзинбу – 41,54%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, абхазия, политика, новости, сотрудничество, электроэнергия
Россия продолжит гуманитарный переток электричества в Абхазию – Путин

Путин пообещал продолжить гуманитарный переток электроэнергии из России в Абхазию

20:47 05.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по науке и образованию
Президент Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по науке и образованию
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу избранного президента Абхазии Бадры Гунбы продолжить гуманитарные поставки электричества в республику в период энергодефицита. Об этом шла речь на встрече двух лидеров в Кремле.
Гунба напомнил, что в конце прошлого года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести веерные отключения до 11 часов в сутки. Благодаря поддержке России республике удалось решить проблему энергодефицита, но на данный момент объем гуманитарного перетока электроэнергии из РФ, по словам абхазского лидера, "фактически исчерпан".
"Пользуясь случаем, хотел бы обратится за поддержкой до окончания энергодефицита – это ориентировочно до середины апреля – поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения острых проблем нашей страны", – обратился Гунба к российскому лидеру.
"Хорошо, все сделаем", – ответил Путин.
Президент РФ также добавил, что даст указание доработать вопросы по продолжению реализации программы двойного российско-абхазского гражданства.
В ходе встречи Гунба подчеркнул, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии – как военно-политической, так и социально-экономической. Народ Абхазии, по его словам, ощущает эту поддержку.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии. За Гунбу проголосовали 54,73%, оппозиционера Адгура Ардзинбу – 41,54%.
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Владимир Путин (политик)РоссияАбхазияПолитикаНовостиСотрудничествоЭлектроэнергия
 
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