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Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T00:01
2025-03-06T00:01
2025-03-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12.В Севастополе малооблачно. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 6 градусов тепла, днем +13...+15. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от нуля до +5, днем температура воздуха +9...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В четверг в Крыму до +16 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в горах 0…-2, днем +11…+16, в горах +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе малооблачно. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.
В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 6 градусов тепла, днем +13...+15. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от нуля до +5, днем температура воздуха +9...+11 градусов.
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