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Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг

Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг

В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T00:01

2025-03-06T00:01

2025-03-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12.В Севастополе малооблачно. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 6 градусов тепла, днем +13...+15. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от нуля до +5, днем температура воздуха +9...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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