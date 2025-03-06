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Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2025
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погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12.В Севастополе малооблачно. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 6 градусов тепла, днем +13...+15. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от нуля до +5, днем температура воздуха +9...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг

В четверг в Крыму до +16 градусов и без осадков

00:01 06.03.2025
 
© РИА Новости . А. Гивенталь / Перейти в фотобанкВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . А. Гивенталь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится устойчивый характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в горах 0…-2, днем +11…+16, в горах +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе малооблачно. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14.
В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 6 градусов тепла, днем +13...+15. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от нуля до +5, днем температура воздуха +9...+11 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Азорский циклон в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
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20:32Заявления Трампа по Украине: чего добивается хозяин Белого дома
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