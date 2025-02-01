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Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T10:26
2025-02-01T10:26
2025-02-01T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.Келлог подчеркнул, что завершение конфликта на Украине – в интересах всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет."Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - заявил он.Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленского не позовут на переговоры по УкраинеАгентство США по международному развитию свернуло все проекты на УкраинеПутин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах
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дональд трамп, сша, россия, украина, переговоры, политика, в мире, новости
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
Трамп создаст рычаги России и Украине для переговоров – спецпосланник президента США
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.
"Он знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. Он отлично заключает сделки", — сказал он в интервью Fox News.
Келлог подчеркнул, что завершение конфликта на Украине – в интересах всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет.
"Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - заявил он.
Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.
Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
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