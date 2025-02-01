Рейтинг@Mail.ru
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250201/tramp-dast-rychagi-rossii-i-ukraine-dlya-peregovorov-1143839379.html
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T10:26
2025-02-01T10:26
дональд трамп
сша
россия
украина
переговоры
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bb7906eba9725524fb97c1fb58a5fcfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.Келлог подчеркнул, что завершение конфликта на Украине – в интересах всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет."Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - заявил он.Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленского не позовут на переговоры по УкраинеАгентство США по международному развитию свернуло все проекты на УкраинеПутин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_e3f7813ce3922a768a63b16ca7a19fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, россия, украина, переговоры, политика, в мире, новости
Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров

Трамп создаст рычаги России и Украине для переговоров – спецпосланник президента США

10:26 01.02.2025
 
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo Ben Curtis
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.
"Он знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. Он отлично заключает сделки", — сказал он в интервью Fox News.
Келлог подчеркнул, что завершение конфликта на Украине – в интересах всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет.
"Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - заявил он.
Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.
Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине
Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине
Путин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах
 
Дональд ТрампСШАРоссияУкраинаПереговорыПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Землю накрыла магнитная буря
11:02Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям в субботу
10:41Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зону
10:26Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров
10:10Мазут в Черном море – обнаружены новые выбросы
09:51Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения света
09:31Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа
09:11"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
08:45Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
08:29Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти
07:41Медицинский самолет рухнул на жилые дома в Филадельфии – погиб ребенок
07:18У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер
07:01Индексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале
00:01Дожди и туман: погода в Крыму 1 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
22:45Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в Россию
22:3312 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день
21:51Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12
21:40Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля
21:11Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
Лента новостейМолния