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Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров

Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Трамп даст рычаги России и Украине для переговоров

Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T10:26

2025-02-01T10:26

2025-02-01T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Для переговоров России и Украины по завершению конфликта президент США Дональд Трамп планирует дать рычаги обеим сторонам. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по урегулированию Кит Келлог.Келлог подчеркнул, что завершение конфликта на Украине – в интересах всех, включая США. Он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира можно в течение месяцев, а не лет."Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение", - заявил он.Незадолго до этого Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Он пообещал, что будет говорить с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, достигнет "чего-то существенного".В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что пока никаких планов по контактам Путина и Трампа нет.Российский лидер подчеркивал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленского не позовут на переговоры по УкраинеАгентство США по международному развитию свернуло все проекты на УкраинеПутин указал на некорректность заявлений Зеленского о переговорах

сша

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, украина, переговоры, политика, в мире, новости