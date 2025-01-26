https://crimea.ria.ru/20250126/agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyu-svernulo-vse-proekty-na-ukraine-1143672590.html
Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине
Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине
Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства,... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T18:07
2025-01-26T18:07
2025-01-26T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Сотрудники украинского отделения агентства на данный момент не имеют никаких сведений о дальнейшем функционировании проектов USAID в регионах страны.Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи другим странам. За это время должна быть проведена оценка соответствия этих программ курсу внешней политики Соединенных Штатов.Кроме того, в Пентагоне были уволены или переведены на другие должности все сотрудники, которые отвечали за взаимодействие с Украиной, сообщила The Washington Post. По мнению некоторых экспертов, отношения Вашингтона и Киева при новой администрации США ждет полная перезагрузка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление по поводу военной помощи Украине от СШАТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, новости, политика, западная помощь украине
Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине
Украине приказали остановить финансирование всех проектов агентства USAID
18:07 26.01.2025 (обновлено: 18:42 26.01.2025)