https://crimea.ria.ru/20250128/pochemu-zelenskogo-ne-pozovut-na-peregovory-po-ukraine-1143736872.html
Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине
Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, которого потом просто... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T13:47
2025-01-28T13:47
2025-01-28T13:47
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
украина
переговоры
россия
сша
дональд трамп
андрей манойло
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, которого потом просто поставят перед фактом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.По мнению политолога, главу киевского режима беспокоит не столько сам факт неучастия в будущих переговорах, сколько осознание того, что как только он перестанет быть нужным Соединенным Штатам Америки, "никто не даст гарантий его бодрого здравия и какого бы то ни было будущего".По словам Манойло, Зеленского вряд ли допустят к переговорному процессу еще и потому, что в период предвыборной кампании в США он поддержал вице-президента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, а о Дональде Трампе отзывался в очень резких отрицательных тонах.В том, что переговоры между президентами России и США по Украине произойдут, политолог не сомневается. Обе стороны сейчас посылают соответствующие сигналы. Однако когда именно они могут состояться, пока сказать сложно.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам. Однако без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с РФ сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Американский лидер Дональд Трамп также публично заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным.Британское издание Independent сообщило, что Зеленский попросил Трампа включить Украину в переговоры с РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеЗеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
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владимир зеленский, украина, переговоры, россия, сша, дональд трамп, андрей манойло, мнения
Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине
Переговоры по урегулированию на Украине пройдут без Зеленского – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, которого потом просто поставят перед фактом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
"Зеленский сейчас, конечно, истерит. Полагаю, что с каждым днем его истерика будет усиливаться, так как он сейчас как никогда остро понимает свою несубъектность в этом процессе. Трамп от него отмахивается и ведет себя так будто Зеленский – мелкий клерк, которому доведут решение патрона", - сказал эксперт.
По мнению политолога, главу киевского режима беспокоит не столько сам факт неучастия в будущих переговорах, сколько осознание того, что как только он перестанет быть нужным Соединенным Штатам Америки, "никто не даст гарантий его бодрого здравия и какого бы то ни было будущего".
По словам Манойло, Зеленского вряд ли допустят к переговорному процессу еще и потому, что в период предвыборной кампании в США он поддержал вице-президента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, а о Дональде Трампе отзывался в очень резких отрицательных тонах.
"Зеленский пошел ва-банк и в общем проиграл. Он понимает, что Трамп – человек порывистый, вспыльчивый и личные обиды никому не прощает. И это беспокоит Зеленского больше всего. Он понимает, что когда у Трампа дойдут руки до его личной судьбы, ничего хорошего у него точно не будет", - пояснил аналитик.
В том, что переговоры между президентами России и США по Украине произойдут, политолог не сомневается. Обе стороны сейчас посылают соответствующие сигналы. Однако когда именно они могут состояться, пока сказать сложно.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам. Однако без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с РФ сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге
об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.
Американский лидер Дональд Трамп также публично заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным.
Британское издание Independent сообщило, что Зеленский попросил Трампа включить Украину в переговоры с РФ.
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