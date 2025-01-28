https://crimea.ria.ru/20250128/pochemu-zelenskogo-ne-pozovut-na-peregovory-po-ukraine-1143736872.html

Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине

Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Почему Зеленского не позовут на переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, которого потом просто... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T13:47

2025-01-28T13:47

2025-01-28T13:47

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский

украина

переговоры

россия

сша

дональд трамп

андрей манойло

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142562873_354:99:1280:620_1920x0_80_0_0_3ab46ced8488107a0fb41d2ed40ce675.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, которого потом просто поставят перед фактом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.По мнению политолога, главу киевского режима беспокоит не столько сам факт неучастия в будущих переговорах, сколько осознание того, что как только он перестанет быть нужным Соединенным Штатам Америки, "никто не даст гарантий его бодрого здравия и какого бы то ни было будущего".По словам Манойло, Зеленского вряд ли допустят к переговорному процессу еще и потому, что в период предвыборной кампании в США он поддержал вице-президента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, а о Дональде Трампе отзывался в очень резких отрицательных тонах.В том, что переговоры между президентами России и США по Украине произойдут, политолог не сомневается. Обе стороны сейчас посылают соответствующие сигналы. Однако когда именно они могут состояться, пока сказать сложно.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам. Однако без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с РФ сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Американский лидер Дональд Трамп также публично заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным.Британское издание Independent сообщило, что Зеленский попросил Трампа включить Украину в переговоры с РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеЗеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, переговоры, россия, сша, дональд трамп, андрей манойло, мнения