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В Рособрнадзоре обозначили этапы ЕГЭ в 2025 году

В Рособрнадзоре обозначили этапы ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Рособрнадзоре обозначили этапы ЕГЭ в 2025 году

Кардинальных изменений в процедуре ЕГЭ в 2025 году нет, она пройдет в три периода. Досрочный этап стартует уже 21 марта. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T21:38

2025-02-25T21:38

2025-02-25T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Кардинальных изменений в процедуре ЕГЭ в 2025 году нет, она пройдет в три периода. Досрочный этап стартует уже 21 марта. Об этом в ходе пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Музаев также напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин выступил с инициативной по поводу резервного дня для ребят, которые хотели бы выбрать один из предметов, по которому они хотели бы улучшить результат."Это нововведение прошлого года теперь уже не нововведение. Оно у нас остается на постоянной основе: 3-4 июля у нас будет такой же день для возможности пересдачи одного из предметов", - сказал он.По информации главы Рособрнадзора, в этом году свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен. Из них 641 тысяча – выпускники текущего года.Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.Главным трендом он назвал увеличение количества участников, которые выбирают физику, хотя еще три года назад ситуация была кардинально противоположной. Так, на этот предмет зарегистрировались 117 тысяч человек (16,5 процента), хотя еще год назад зарегистрировалось только 110 тысяч человек, рассказал он.Кроме того, в 2025 году на химию также зарегистрировалось почти 104 тысячи участников, тогда как в 2024 году было всего 96 тысяч. Математикой профильной выбрали 335 тысяч выпускников (почти 47 процентов), тогда как год назад речь шла о 310 тысячах выпускников.Инженерные науки снова в тренде. Есть равномерное увеличение всех предметов инженерного направления. Гуманитарный блок понемногу проседает, обозначил Музаев.Ранее сообщалось, что Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭПутин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионахГенпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, новости, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, общество, анзор музаев