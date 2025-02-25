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В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T20:51
2025-02-25T20:51
егэ
история
новости сво
великая отечественная война
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образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.По информации главы Рособрнадзора, в этом году свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен. Из них 641 тысяча – выпускники текущего года.Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахВ какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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егэ, история, новости сво, великая отечественная война, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, новости
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации

Рособрнадзор не увеличит число заданий на тему спецоперации в ходе ЕГЭ

20:51 25.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Традиционно вопросы о Великой Отечественной войне, они всегда были, есть и будут в ЕГЭ, не привязываясь ни к каким юбилеям… После начала СВО у нас появились задания, посвященные и этому блоку. Мы не видим необходимости количество (заданий - ред.) увеличивать, оно сейчас достаточно сбалансированное", - отметил он в ходе пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года", которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По информации главы Рособрнадзора, в этом году свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен. Из них 641 тысяча – выпускники текущего года.
Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.
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