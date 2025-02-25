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В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации

В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации

Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T20:51

2025-02-25T20:51

2025-02-25T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.По информации главы Рособрнадзора, в этом году свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен. Из них 641 тысяча – выпускники текущего года.Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахВ какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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