https://crimea.ria.ru/20250225/v-ege-ne-uvelichat-kolichestvo-zadaniy-na-temu-voyny-i-spetsoperatsii-1144475035.html
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации - РИА Новости Крым, 25.02.2025
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T20:51
2025-02-25T20:51
2025-02-25T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым Рособрнадзор не видит необходимости увеличивать количество заданий в ЕГЭ по истории на тему СВО и Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.По информации главы Рособрнадзора, в этом году свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен. Из них 641 тысяча – выпускники текущего года.Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Также были определены минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативуПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахВ какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
Рособрнадзор не увеличит число заданий на тему спецоперации в ходе ЕГЭ